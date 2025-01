Szczecińska PO rozpoczęła zbiórkę podpisów. "To nie będą łatwe wybory"

(as)

- Rafał Trzaskowski pokazuje, że jest człowiekiem otwartym na każde środowisko, i zawsze tak było - stwierdził Olgierd Geblewicz. - Zawsze wyraźnie stał po stronie praw kobiet - to się nie zmieniło i to się nie zmieni. Pamiętam kampanię sprzed 5 lat i wspaniałe spotkanie z kołem gospodyń wiejskich w gminie Pyrzyce. Więc to nie jest nic nowego dla Rafała, to nie jest człowiek zamknięty w warszawskiej bańce.

Podczas kampanii prezydent Warszawy wykonał kilka gestów w stronę wyborców bardziej konserwatywnych. M.in. złożył kwiaty na grobie ks. Józefa Tischnera, spotkał się z kołami gospodyń wiejskich, pochwalił się wspólnym zdjęciem z gwiazdą muzyki disco - polo, Zenonem Martyniukiem. Politycy PO deklarują, że nie boją się, że te manewry zniechęcą do Rafała Trzaskowskiego jego naturalnych, progresywnych wyborców - na przykład młode kobiety z wielkich miast chcące liberalizacji prawa aborcyjnego.

- Nie można tego typu sygnałów lekceważyć. Tak jak podkreślał sam Rafał Trzaskowski, mieliśmy świadomość, że wraz z wejściem w prawdziwą fazę kampanii, pewien handicap Rafała wynikający z jego wysokiej rozpoznawalności i tych najwyższych wskaźników zaufania w Polsce będzie topniał, bo konkurencja się zwiększa, z drugiej strony kandydat PiS zwiększa rozpoznawalność. Nigdy nie twierdziliśmy, że to będą łatwe wybory. Te wybory na pewno będą trudne do samego końca, ale głęboko wierzę, że ludzi, którzy chcą dobrej i uczciwej Polski, jest więcej.

- To spotkanie otwarte dla wszystkich. Będzie możliwość zadawania pytań. Zero reżyserki, tylko jasne odpowiedzi nawet na trudne pytania, bo ta kampania będzie kampanią prawdziwą, otwartą, szczerą - obiecał wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

"Nigdy nie twierdziliśmy, że to będą łatwe wybory", powiedział we wtorek marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, który jest szefem regionalnego sztabu wyborczego Rafała Trzaskowskiego. Podczas konferencji prasowej na placu Pawła Adamowicza w Szczecinie politycy Platformy Obywatelskiej ogłosił rozpoczęcie zbiórki podpisów z poparcie dla ich kandydata na prezydenta. I zaprosili szczecinian na środowe spotkanie z Rafałem Trzaskowskim.

