PiS krytykuje marszałka za Forum Ekologiczne. "To była kampania" kontra "Teza z gruntu fałszywa"

Komentarz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego? Gabriela Wiatr, rzecznik prasowa UMWZ, napisała nam: "Forum Ekologiczne nie było elementem kampanii Rafała Trzaskowskiego, jest to teza z gruntu fałszywa. Forum było miejscem wymiany doświadczeń w zakresie zielonych rozwiązań pomiędzy samorządowcami, biznesem i światem nauki. Rafał Trzaskowski – podobnie jak prezydent Łodzi, Hanna Zdanowska i marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz - jest Ambasadorem Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu w ramach Komitetu Regionów. W czasie swojego wystąpienia nie poruszał kwestii związanych z kampanią prezydencką, odnosił się merytorycznie do tematyki spotkania. Dodać należy, że swój udział potwierdził niecały tydzień przed wydarzeniem, które było przygotowywane przez wiele miesięcy. Stąd twierdzenie, że Forum było włączeniem się w kampanię jest pozbawiony jakichkolwiek podstaw. Biuro PO rozesłało sms-y dotyczące agendy wizyty Rafała Trzaskowskiego na Pomorzu Zachodnim, w tym Forum Ekologicznego, na które wstęp był wolny. Było to działanie niezależne od Urzędu Marszałkowskiego".

- Kierujemy do marszałka interpelację w sprawie tego wydarzenia - ogłosiła radna Agnieszka Kurzawa. PiS pyta w niej m.in. o to, czy fakt, że konkurs na organizację forum wygrała firma 2 EVENT Marcina Wypchło, który jest także prezesem Fundacji Campus Polska, czyli imprezy promującej Rafała Trzaskowskiego, nie budzi wątpliwości co do transparentności wydawania środków publicznych.

- To nie było wystąpienie pana Rafała Trzaskowskiego jako eksperta, tylko jawna kampania wyborcza - ocenił podczas spotkania z dziennikarzami Rafał Niburski, przewodniczący klubu PiS w sejmiku zachodniopomorskim. - Kodeks wyborczy jasno mówi, jak się finansuje kampanię wyborczą, co powinno wchodzić w kampanię, nie znajdziemy tam wydarzeń sponsorowanych ze środków publicznych.

PiS uważa, że PO robi dokładnie to samo, o co oskarżała prawicę. Fot. Alan Sasinowski

Komentarze

orędownicy zielonego 2025-03-24 17:21:48 ładu a takim jest PO hołownia i lewica pogrążą finansowo gospodarstwa domowe .Głosując na te partie ludzie sami sobie bat na siebie.Polska ma 2 zagrożenia egzystencjalny rosja i zielony ład prowadzący do zubozenia i wzrostu bezrobocia. Ciekawe czy trzaskowski wracał do siebie ze swojego lotniska w berlinie.

@kogo to obchodzi 2025-03-24 17:15:14 wy jesteście zabawni, dla was problemem nie jest to że wasi posłowie okradają Polaków na latanie samolotami, że Trzaskowski latał do Brazylii i za jego wycieczkę zapłacono więcej niż za luksusowe all inclusive, cichutko siedzicie jak się okazuje że wasi pobudowali sobie z naszych prywatne mieszkania ale oskarżacie konkurencję że to hipokryci bo robią tak samo... Idźcie wszyscy w cholerę...

Ludzie! 2025-03-24 16:41:39 Po co wam te spory? Kłócicie się, który gang ma większe kompetencje do wyżerania marmolady, a nie o to jak się będzie w naszej Polsce żyło. Macie w zasięgu ręki kandydata, który udowodnił, że myśli po polsku. Który bronił ludzi przed berbeluchą, przedsiębiorców przed zamknięciem, młodzież przed wysłaniem na nie naszą wojnę.Nie raz oszczercom dał po łapach i zgasił ich niepolskie inicjatywy.Kampanię finansuje tylko z tego, co mu na nią wpłacą rodacy,a nie z budżetu.Nasz kandydat: Grzegorz Braun!

osiedlowiec 2025-03-24 16:30:38 Duklanowski nie oszpecaj osiedla plakatami faceta, który kocha żonę, ale na 200 dni się od niej wyprowadza by zamieszkać w hotelu zakładowym

No jasne c.d 2025-03-24 15:55:56 PIS miał rozliczyć PO?Nawet już obliczał kogo i za co!Jak zobaczyli,że w sumiePO+komuna przejadły i zmarnowały olbrzymią kasę z tych Funduszy UE,to sobie pomyśleli Oni mogli to i nam dadzą! Morawiecki tak się starał,tak dopieszczał ten zielono-tęczowy ład,a blondyna w końcu rzekła :" Donka CI ja kocham!".No i się posypało,to naiwne ciało.Zbynek + KONFA ostrzegali:nie leź Mateusz do judaszy, bo Cię coś wystraszy!Biedny ten Mateusz!Nie dość,że nie Rządzi,to jeszcze Prorok go "gnoi" za Dudę-dupę!

No jasne 2025-03-24 15:41:32 wszystko! Jak te polityczne ciałko jadło do obrzydzenia z ręki UE ,to im się wydawało,że PIS-ory to już ciężarówkami kradną!Niestety,dla PIS-orstwa ta UE nie dawała.PIS likwidując mafie paliwowe sam został zaskoczony jaki raptem jest skok przychodów do budżetu.Pamiętacie jak Beatka nagrody rozdała swoim w Rządzie, bo ich olśniło,że to znaleźne jest i te 10% z tego należy się IM jak psu micha!Niestety to był błąd,że PIS pochwałił się przychodami.Trzeba było dziada udawać i nie rozdawać jak PO!

Ja jestem 2025-03-24 15:34:01 pamiętam ,te czasy jak dla wtajemniczonych forsa wręcz się walała i była nie do przejedzenia.Te wszystkie głupie szkolenia,te dupę warte programy pisane,akceptowane i opłacone grubo za grubo.Czasami zastanawiałem się po co ja w żelazie robię jak z głupoty UE forsa jest haj lajf.Ta forsa była po to, aby PO wygrywało wybory do końca świata!Niestety Polak jest zawistny!Sam nie zje,a się nie podzieli i w 2015r dostali kopa w dupę te nowobogackie dziady co płaciły, dobrze jak 5,- za godz.Bywało źle!

post 2025-03-24 15:32:58 Przypomnijcie, marszałek jest szefem jakiej partii w Zachodniopomorskiem? A minister Nitras był na forum w jakim charakterze?

Ja jestem 2025-03-24 15:26:27 pewien,że jak obecny stan rzeczy potrwa dłużej,to to liberalno-czerwono-frajerskie towarzystwo Szczecina samo pogoni widłami i tego Marszałka i tych wszystkich cwaniaków co powrócili do koryta i tych co przy nich trwają!Jak rządził PIS,to mieli wymówkę i kłamstwa Tuska, że ich cyce do ssania są puste,bo PIS-iory wysysały i dla głąbów już brakuje.Niestety,Tusk wrócił i nie ma co dać,pusta kasa UE,a głupole czękają na ssanko!Sranko,darmocha się skończyła.Fundusze z UE,gdzie ta forsa jest obecnie!