Zobacz, jak zmienia się ta wyspa

Karsibór to jedna z trzech największych wysp Świnoujścia. Dziś to jeszcze plac budowy, ale już wkrótce ta piękna przyrodniczo wyspa stanie się kolejną perełką Świnoujścia, przede wszystkim dla turystów rowerowych i wodniaków oraz osób szukających odpoczynku w ciszy i blisko natury.

– Świnoujście znane jest głównie z racji plaży i dzielnicy nadmorskiej. Natomiast Karsibór to jest trochę inna wyspa, o przepięknych naturalnych walorach przyrodniczych i takim sielskim charakterze. Naszym celem jest wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór właśnie w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe – mówi I zastępca prezydenta miasta Barbara Michalska. – Spodziewamy się, że po zakończeniu trwających inwestycji będzie to kolejna bardzo mocna atrakcja w Świnoujściu.

Wyspa Karsibór położona jest między Zalewem Szczecińskim a Starą Świną. Tak naprawdę to dawna część wyspy Uznam. Powstała pod koniec XIX wieku. Aby stworzyć krótszą i bezpieczniejszą wodną drogę do Szczecina, przekopano wówczas wschodni fragment wyspy Uznam. Tak powstał Kanał Piastowski, którędy dziś przebiega tor wodny Szczecin – Świnoujście. A z oddzielonej przekopem i nowym kanałem wodnym części Uznamu powstała nowa wyspa – Karsibór. Z wyspą Wolin połączona mostem, który dziesięć lat temu samorząd wybudował za własne pieniądze.

Nowy most był początkiem, dał impuls do dalszego rozwoju tej części Świnoujścia. Władze miasta wspólnie z mieszkańcami opracowały turystyczną koncepcję zagospodarowania wyspy, która właśnie jest realizowana i która poprawi nie tylko jakość życia mieszkańców, ale przekształci wyspę w prawdziwą turystyczną atrakcję. Warto o tym pamiętać, planując urlop lub choćby krótki weekendowy wypad za miasto wiosną i latem 2023.

Raj dla wodniaków

Wody Starej Świny, jezioro Wicko Wielkie i rozsiane pomiędzy nimi mniejsze i większe dzikie wysepki to idealne miejsce dla kajakarzy i mniejszych jachtów. Karsibór jest doskonałym miejscem do rozpoczęcia takiej właśnie przygody lub odpoczynku w jej trakcie.

Przy jednym z nabrzeży położona jest miejska przystań dla kajakarzy z dostępem do wody i prądu oraz placem zabaw dla dzieci. Na przystani jest slip o długości 15 m, pirs dojściowy do dwóch pomostów pływających. Do użytku korzystających z przystani jest w pełni zautomatyzowana toaleta. Uwagę zwraca atrakcyjna drewniana elewacja wykonana z modrzewia syberyjskiego.

To jedna z wielu inwestycji, na którą miastu udało się pozyskać dofinansowanie z funduszy zewnętrznych – w tym przypadku z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodnio­pomorskiego na lata 2014–2020.

Deptak z wyjątkowym widokiem

Budowa przystani kajakowej była pierwszą inwestycją realizowaną w ramach turystycznej koncepcji zagospodarowania wyspy. Kolejne to budowa deptaka wzdłuż wody, nowej przystani rybackiej, przebudowa głównej ulicy biegnącej przez Karsibór, budowa chodników i dróg dla rowerzystów. Prace na wszystkich tych inwestycjach dobiegają końca.

Deptak nad wodą zaczyna się zaledwie kawałek od wjazdu na wyspę. Można tam dojechać i przejechać rowerem, bo oprócz samego deptaka powstaje także droga dla rowerów. A z samego deptaka rozpościera się widok na poprzecinane wysepkami wody Starej Świny, pobliski Przytór aż po wzgórza, na których leży m.in. Lubin.

Tuż obok jest parking. Deptak będzie miał także część rekreacyjną z siłownią na powietrzu oraz urządzeniami do zabaw dla dzieci.

To największa inwestycja na tej wyspie

Deptak to tylko część olbrzymiej inwestycji, która rozpoczęła się pod koniec 2020 roku i właśnie dobiega końca. Droga dla rowerów będzie biegła już od zjazdu z mostu wzdłuż głównej ulicy w Karsiborze – ulicy 1 Maja. To w sumie ponad 3 km. Przebudowywana jest także sama ulica 1 Maja. Po przebudowie będzie miała 5,5 metra szerokości, a na łukach do 8 metrów. Po obu stronach będzie chodnik, którego wcześniej nie było w ogóle lub był w szczątkowej formie, a po jednej wspomniana już droga dla rowerów.

Część ulicy, drogi i chodnika biegnie wzdłuż wyjątkowej, unikatowej alei Dębowej, która jest jedną z atrakcji wyspy. Rośnie tam około 90 dębów szypułkowych z obwodem pni do 380 cm. Aleja jest uznana za pomnik przyrody.

Koszt całej tej inwestycji (razem z sieciami biegnącymi pod ziemią) to ponad 35 mln złotych, z czego prawie 20 mln złotych to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19).

Świeża ryba na wyciągnięcie ręki

Przy przebudowywanej ulicy 1 Maja powstaje także nowa przystań dla rybaków. Zmodernizowano konstrukcję nabrzeża na odcinku ok. 114 m, a linię brzegową wysunięto w kierunku wody na odległość ok. 25 m od nabrzeża.

Na przystani będzie 5 stanowisk rozładunkowych (magazyny wyładunkowe i magazyny sprzętu rybackiego) dla kutrów o maksymalnej długości 12 m oraz zanurzeniu do 2,5 m.

Dodatkowo, pływający odcinek postojowy o długości ok. 36 m przystosowany do cumowania mniejszych jednostek.

Koszt tej inwestycji to 11,67 mln złotych brutto. Jednak tylko niewielką część miasto pokryje z własnego budżetu. Na 100 procent wartości inwestycji netto miasto otrzymało bowiem dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014–2020.

Piknik nad wodą

Kupioną wprost od rybaków rybę można będzie przygotować i zjeść na nowym placu piknikowym, u zbiegu ulicy 1 Maja i Barkowej, tuż za zjazdem z mostu prowadzącego na wyspę. Są tam ogólnodostępne grille, stoły pod wiatami oraz urządzenia do zabawy dla dzieci, stojaki na rowery – słowem wszystko, co w takim miejscu być powinno.

Plac znajduje się tuż nad Kanałem Piastowskim. To dodatkowy walor tego miejsca. Dzięki takiej lokalizacji każdy będzie bowiem mógł zaspokoić nie tylko swoje kubki smakowe, ale także wrażenia estetyczne, patrząc na przepływające tuż obok duże i mniejsze statki kierujące się na pełne morze, a także jachty i inne mniejsze jednostki pływające.

Koszt budowy placu to 396 tys. złotych. Dzięki dobrze napisanemu wnioskowi, na wybudowanie placu miasto otrzymało na to zadanie dofinansowanie w kwocie 143,6 tys. złotych z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014–2020.

Przystanek po drodze

Podczas rowerowej wycieczki po wyspie Uznam można także zrobić sobie przerwę w głębi wyspy na tzw. Zielonym Przystanku u zbiegu ulic 1 Maja i Ogrodowej. Kiedyś w tym miejscu swoją siedzibę miała Ochotnicza Straż Pożarna. Po jej przeprowadzce do nowej remizy miasto postanowiło zagospodarować teren właśnie na przystanek dla rowerzystów, ale też zmotoryzowanych.

Budowa placu, podobnie jak przystani dla rybaków, była dofinansowana środkami z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014–2020 w ramach środków Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenie „Zalew Szczeciński”.

Warto dodać, że znajduje się on na trasie prowadzącej do zabytkowego kościoła i cmentarza ewangelickiego. Są tam ławki, wiata, stoły i stojaki na rowery. Koszt inwestycji to niespełna 250 tys. złotych, z czego 228 tys. 656 złotych miasto uzyskało z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014–2020.

* * *

Od rozpoczęcia budowy tunelu pomiędzy wyspami Uznam i Wolin znacznie wzrosło zainteresowanie osiedleniem się na wyspie Karsibór. Plan zagospodarowania przestrzennego daje znaczne możliwości jej rozwoju, właśnie pod kątem turystycznym z wykorzystaniem potencjału bliskości wody i pięknej przyrody. Przewiduje podziały nieruchomości dawnych upraw rolnych na mniejsze działki o funkcji mieszkalnej lub mieszkalno‑usługowej, z zachowaniem jednak niskiej intensywności zabudowy. Tak aby w jak największym stopniu zachować sielski, naturalny urok wyspy Karsibór.