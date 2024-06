Nowa część ulicy Sosabowskiego otwarta dla ruchu

Ulica Sosabowskiego częściowo otwarta. Fot Dariusz Gorajski

W poniedziałek 24 czerwca udostępniono dla ruchu nowy odcinek ulicy Sosabowskiego w Szczecinie. Od godz. 7 trwały ostatnie prace, ok. godz. 9 pojechały nim samochody. W sobotę 29 czerwca dla ruchu tramwajowego zostanie otwarte torowisko.

Dla ruchu kołowego został otwarty 1200-metrowy odcinek ulicy Sosabowskiego łączący dotychczasową ulicę Sosabowskiego z ulicą Szafera. To szeroka arteria z dwoma pasami jezdni w każdą stronę, chodnikami i drogami rowerowymi przedzielona dwukierunkowym torowiskiem. Ponieważ będzie to nadal plac budowy, kierowcy mają do dyspozycji po jednym pasie jezdni w każdą stronę.

Powodem przedpremierowego otwarcia nowej części ulicy Sosabowskiego jest budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Szerokiej i Żniwnej, a to z kolei wiąże się z koniecznością zamknięcia fragmentu ulicy Szerokiej. Otwarcie nowej części ulicy Sosabowskiego pozwoli utrzymać komunikację między osiedlem Zawadzkiego i Krzekowem a zachodnimi obszarami Szczecina.

Natomiast w sobotę 29 czerwca dla ruchu tramwajowego zostanie otwarte nowe torowisko w ciągu ulic Żołnierska, Sosabowskiego, Szafera, Pętla Osiedle Zawadzkiego. To oznacza koniec kursowania tramwajów dwukierunkowych między ulicami Wawrzyniaka i Żołnierską (tramwaj te od 1 lipca w związku z remontem al. Powstańców Wielkopolskich będą jeździć między placem Szyrockiego a placem Żołnierza Polskiego).

Do swoje normalnej pracy wrócą „piątka” i „siódemka”. Tramwaj linii 5 kursować będzie na wydłużonej trasie osiedle Zawadzkiego – ul. Mickiewicza – Stocznia Szczecińska, a siódemka” w relacji osiedle Zawadzkiego – ul. Mickiewicza – Turkusowa. Na nowym torowisku zostaną uruchomione przystanki „Modra” (w kierunku osiedla Zawadzkiego i w kierunku centrum). Przystanki „Krzekowo” tymczasowo nie będą czynne.

II i III etap przebudowy ulicy Szafera rozpoczął się 20 lutego 2023 roku. W efekcie rozbudowy ul. Szafera i wybudowaniu nowego odcinka ul. Sosabowskiego powstaje dwupasmowa dwukierunkowa arteria łącząca ulicę Krzywoustego (przez 26 Kwietnia, Taczaka, Sosabowskiego i Szafera) z al. Wojska Polskiego, a obsługę linii tramwajowych ze zlikwidowanej pętli Krzekowo przejęła pętla osiedle Zawadzkiego.

Wartość kontraktu wynosi 102 mln zł brutto. Planowany termin zakończenia to luty przyszłego roku. Projekt jest realizowany na zlecenie Gminy Miasto Szczecin, a rolę inwestora zastępczego pełni Spółka Tramwaje Szczecińskie.

(K)