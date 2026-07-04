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Nocny pożar domu i garażu w Zieleniewie

Data publikacji: 04 lipca 2026 r. 09:50
Ostatnia aktualizacja: 04 lipca 2026 r. 09:50
Nocny pożar domu i garażu w Zieleniewie
Fot. OSP Kobylanka  

W nocy z 3 na 4 lipca doszło do pożaru budynku mieszkalnego oraz garażu w Zieleniewie, gm. Kobylanka.

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Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb ratunkowych o godzinie 23:53. Na miejsce natychmiast skierowano osiem zastępów straży pożarnej. W działaniach uczestniczyli strażacy z OSP Kobylanka, pięć zastępów z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Stargardzie, a także druhowie z OSP Grzędzice i OSP Kunowo.

Strażacy prowadzili intensywne działania gaśnicze oraz zabezpieczyli teren zdarzenia, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia. Dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji sytuację udało się opanować. Na szczęście w wyniku pożaru nikt nie odniósł obrażeń.

Okoliczności oraz przyczyna wybuchu pożaru będą wyjaśniane przez policję.

(w)

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