Nocny pożar domu i garażu w Zieleniewie

Fot. OSP Kobylanka

W nocy z 3 na 4 lipca doszło do pożaru budynku mieszkalnego oraz garażu w Zieleniewie, gm. Kobylanka.

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Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb ratunkowych o godzinie 23:53. Na miejsce natychmiast skierowano osiem zastępów straży pożarnej. W działaniach uczestniczyli strażacy z OSP Kobylanka, pięć zastępów z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Stargardzie, a także druhowie z OSP Grzędzice i OSP Kunowo.

Strażacy prowadzili intensywne działania gaśnicze oraz zabezpieczyli teren zdarzenia, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia. Dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji sytuację udało się opanować. Na szczęście w wyniku pożaru nikt nie odniósł obrażeń.

Okoliczności oraz przyczyna wybuchu pożaru będą wyjaśniane przez policję.

(w)

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