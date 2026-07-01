Ponad 70 osób ewakuowanych po pożarze bloku w Świnoujściu (akt. 1)

Fot. Facebook/ Joanna Agatowska - Prezydent Miasta Świnoujścia

Zakończyły się działania strażaków w bloku przy ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu, gdzie w nocy doszło do pożaru poddasza. 70 osób zostało ewakuowanych, nie ma poszkodowanych - poinformowała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej. Stan budynku ocenia inspektor nadzoru budowlanego.

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O zakończeniu działań strażaków po pożarze poddasza budynku przy ul. Grunwaldzkiej poinformowała przed godz. 10 mł. bryg. Katarzyna Hołota z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

- Budynek mieszkalny przekazano zarządcy, z zaleceniem nieużytkowania do czasu weryfikacji budynku przez inspektora nadzoru budowlanego - poinformowała mł. bryg. Hołota.

Ogień na poddaszu czteropiętrowego bloku przy skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i Rybaki w centrum Świnoujścia zauważono ok. godz. 1.30. w nocy z wtorku na środę. Jak przekazywali strażacy, w akcji gaśniczej i ewakuacji mieszkańców uczestniczyło 15 zastępów PSP i OSP ze Świnoujścia i okolicznych miejscowości, w pow. świnoujskim i kamieńskim.

- Ewakuowano 70 osób, w tym dwie przy pomocy drabiny mechanicznej. Brak poszkodowanych – podkreśliła mł. bryg. Hołota.

W środę rano poinformowała, że na miejscu prowadzone jest rozpoznanie z wykorzystaniem drona oraz kamer termowizyjnych w celu wyeliminowania ukrytych zarzewi ognia.

Pożar poddasza objął ok. 900 m kw. Okoliczności pojawienia się ognia na razie nie są znane.

W czteropiętrowym budynku przy ul. Grunwaldzkiej jest kilkadziesiąt mieszkań, a na parterze lokale handlowe. Obiekt został zabezpieczony przez policję.

- Na miejscu są policjanci, którzy, w porozumieniu z innymi służbami, decydują, kto może wejść do budynku, jeśli np. musi pilnie zabrać jakieś rzeczy z mieszkania - wyjaśnił PAP mł. asp. Kamil Zwierzchowski oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu.

Na razie nie wiadomo, jak bardzo zniszczone są mieszkania na czwartym piętrze i niższych kondygnacjach. Część lokatorów może potrzebować tymczasowego zastępczego lokum.

Prezydent Świnoujścia Joanna Agatowska na kanałach społecznościowych poinformowała, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego od godz. 6.30 sprawdza stan budynku.

„Każda osoba, która będzie potrzebowała pomocy, taką uzyska od miasta oraz 8 Flotylli Obrony Wybrzeża” - zapewniła prezydent. Wyjaśniła, że większość mieszkań należy do Agencji Mienia Wojskowego.

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Wcześniejsza informacja

Ponad 70 osób zostało ewakuowanych z bloku przy ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu po tym, jak w nocy wybuchł pożar na poddaszu budynku. W środę rano Państwowa Straż Pożarna poinformowała, że nikt nie został poszkodowany.

Pożar wybuchł na poddaszu czteropiętrowego budynku przy skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i Rybaki, w centrum Świnoujścia. Jak przekazała mł. bryg. Katarzyna Hołota z Komendy Wojewódzkiej PSP, w akcji gaśniczej i ewakuacji mieszkańców uczestniczyło 39 strażaków.

Ewakuowano 70 osób, w tym dwie przy pomocy drabiny mechanicznej. Brak osób poszkodowanych – poinformowała mł. bryg. Hołota. - Na miejscu działania prowadziło 15 zastępów z powiatu świnoujskiego oraz kamieńskiego – dodała oficer PSP.

Wyjaśniła, że ogień zauważono ok. godz. 1.30, w nocy. Działania strażaków obejmowały ok. 900 m kw. powierzchni budynku. Sytuacja jest już opanowana. Na razie nie są znane przyczyny pożaru.

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