Nietypowe prace wodociągowe na Moście Długim

Obiekt w przeszłości pełnił funkcję mostu zwodzonego, co wymagało odpowiedniego poprowadzenia instalacji, aby nie kolidowała z jego mechanizmem. Fot. ZWiK

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie rozpoczyna nietypowe prace techniczne, które tym razem będą prowadzone nie pod ziemią, lecz kilka metrów nad lustrem Odry.



W związku z koniecznością wymiany odpowietrznika na rurociągu o średnicy DN 300, na Moście Długim zainstalowana została specjalna platforma robocza, umożliwiająca bezpieczne prowadzenie prac na wysokości. Zastosowanie tego rozwiązania pozwoli ekipom technicznym na precyzyjne i sprawne wykonanie zadania przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

- Odpowietrznik to element armatury wodociągowej, którego zadaniem jest usuwanie powietrza gromadzącego się w rurociągu oraz zapobieganie powstawaniu podciśnienia - tłumaczy Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZWiK. - Jego prawidłowe działanie ma kluczowe znaczenie dla utrzymania ciągłości przepływu wody, ochrony przed uszkodzeniami oraz zapewnienia stabilnej pracy całego systemu.

Specyfika infrastruktury w tym rejonie wynika z historycznej konstrukcji mostu – wodociąg prowadzony jest częściowo pod obiektem mostowym, a częściowo po dnie rzeki. Takie rozwiązanie związane jest z faktem, że obiekt w przeszłości pełnił funkcję mostu zwodzonego, co wymagało odpowiedniego poprowadzenia instalacji, aby nie kolidowała z jego mechanizmem.

Prace mają charakter planowy i są elementem bieżącego utrzymania infrastruktury wodociągowej. ZWiK nie przewiduje przerw w dostawie wody dla mieszkańców.

(K)

