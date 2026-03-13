Problemy z wodą w pobliżu Domu Kombatanta

Podczas prowadzonych prac związanych z wymianą sieci wodociągowej na ul. Kruczej doszło do uszkodzenia rurociągu przez wykonawcę robót. Awaria ma miejsce przy budynku nr 4. Uszkodzony rurociąg został wyłączony z eksploatacji. W związku z tym bez wody pozostają mieszkańcy ul. Kruczej, Domu Kombatanta oraz części ulic przyległych - informuje Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.

Pod Dom Kombatanta wysłany został beczkowóz. „Wykonawca inwestycji – firma Mazur – Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Henryk Mazur – prowadzi już prace naprawcze. Na miejscu trwają roboty ziemne związane z usunięciem awarii” - dodaje H. Pieczyńska.

Budowa nowego wodociągu, z żeliwa sferoidalnego DN150, odbywa się na odcinku od skrzyżowania ul. Kruczej z ul. Piaskową do skrzyżowania z ul. Bogumińską. W związku z rozpoczętymi pracami występują utrudnienia z przejazdem przez skrzyżowanie ulic Krucza i Kormoranów.

Wartość inwestycji wynosi 2 498 756,87 zł netto.

