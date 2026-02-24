Odkryli fragmenty Twierdzy Szczecin!

Remont wodociągów między pl. Lotników a pl. Grunwaldzkim odsłonił interesujące relikty dawnej twierdzy szczecińskiej. Fot. Radosław TOMASZEWSKI

Fragment umocnień z XVIII wieku oraz inne obiekty archeologiczne odkryto podczas prac wodociągowych prowadzonych w centrum Szczecina. Znalezisko pochodzi z czasów, gdy miasto było twierdzą - jedną z najważniejszych w tej części kontynentu. - Przeszłość nie zniknęła - mówi archeolog, który pracuje nad nowymi odkryciami.

Odkrycia dokonano między pl. Grunwaldzkim, a pl. Lotników podczas prac ziemnych pod współczesną arterią komunikacyjną, wśród kamienic i miejskiego ruchu. Odsłonięte fragmenty systemu obronnego to szczątki dawnej Twierdzy Szczecin. Zdaniem archeologów, którzy pracują na miejscu, najbardziej spektakularny wydaje się mur oporowy przeciwskarpy – element potężnych fortyfikacji związanych z Bastionem V i Fortem Wilhelm. To część systemu budowanego od 1724 roku, gdy po przejęciu miasta przez Prusy rozpoczęto rozbudowę umocnień chroniących strategiczny port nad Odrą. Odkryto go na terenie pl. Lotników.

- Szczecin to miasto, które dosłownie stoi na własnej ponad 1000-letniej historii. W wielu wykopach na Śródmieściu można odsłonić fragment dawnych umocnień i przypomnieć nam, że pod codziennym ruchem ulicznym wciąż ukryta jest potężna Twierdza Szczecin. Takie odkrycia pokazują, że przeszłość nie zniknęła – ona cierpliwie czeka pod naszymi stopami i warto jej szukać – tłumaczy Radosław Tomaszewski z Działu Archeologii Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Wydobyto ponadto fragmenty naczyń ceramicznych i kości zwierzęcych datowanych na XVII/XVIII wiek. To relikty życia ówczesnej społeczności – żołnierzy, rzemieślników, mieszkańców rozwijającego się miasta. Jak informuje Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, w pozostałych wykopach zarejestrowano charakterystyczne warstwy gruzu i przemieszanej ziemi – ślady rozbiórki umocnień po 1873 roku, gdy twierdza przestała pełnić funkcję militarną, a miasto zaczęło dynamicznie się rozwijać. To właśnie dzięki likwidacji fortyfikacji powstały nowe dzielnice i reprezentacyjne aleje, które dziś znamy. Systematyczne badania pozwalają nie tylko dokumentować te relikty, ale też odtwarzać, jak twierdza była budowana i modernizowana na przestrzeni lat. To cenna wiedza o militarnej i urbanistycznej historii Szczecina.

Hanna Pieczyńska podkreśla, że odkrycie nie wpłynęło na harmonogram inwestycji, którą prowadził tam ZWiK.

- Prace wodociągowe były kontynuowane zgodnie z planem, a nadzór archeologiczny prowadzono równolegle, bez wstrzymywania robót. Na wniosek inwestora – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie – archeolog Radosław Tomaszewski objął nadzorem prace ziemne związane z przebudową sieci wodociągowej w rejonie al. Papieża Jana Pawła II, na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do pl. Lotników - informuje rzecznik ZWiK. ©℗

