Naprawa wodociągu na ul. Stalmacha. Przerwy w dostawach wody i zmiany w komunikacji

Fot. Anna Gniazdowska

W związku z awarią sieci wodociągowej na ul. Stalmacha w Szczecinie, na wysokości posesji nr 19, w najbliższą sobotę i niedzielę (28.02 – 1.03 ) prowadzone będą prace naprawcze. W tym czasie mogą wystąpić przerwy w dostawie wody do okolicznych sklepów oraz częściowo na teren stoczni.

- Ze względu na bliskość torowiska oraz trakcji tramwajowej, w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas realizacji robót, na czas prac wyłączony zostanie ruch tramwajowy. W zamian uruchomiona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa - poinformowała Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Tramwajowa linia 11 na czas usuwania awarii zostaje zawieszona.

W sobotę i niedziele tramwaje linii 6 kursować będą na zmienionej trasie: Pomorzany - Stocznia Szczecińska – Parkowa - pl. Rodła – Kołłątaja - Dworzec Niebuszewo, obsługując również przystanki: Dubois, Parkowa, Matejki, Pl. Rodła, Rayskiego, Pl. Witosa, Lubomirskiego, Kołłątaja, Niemcewicza i Dw. Niebuszewo. Tramwaje kursować będą z częstotliwością co 20 minut.

Na odcinku Stocznia Szczecińska - Gocław uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza - linia 806.

(k)

