Broń w rękach młodzieńców na ulicy Szczecina? Alarm z miejskiego monitoringu

Fot. archiwum

Operatorka monitoringu miejskiego ze sztabu Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zauważyła młodzieńców, którzy w centrum miasta mieli przy sobie przedmiot przypominający wyglądem broń. Policyjna interwencja zakończyła się zatrzymaniem dwóch osób.



Nad ranem operatorka monitoringu zauważyła w centrum Szczecina trzech młodych mężczyzn, którzy nieśli coś, co wyglądało jak karabin. Mężczyźni wsiedli potem do taksówki. Operatorka przekazała tę informację policjantom będącym w służbie.

- Na Bramie Portowej zatrzymali oni 15-latka oraz nieco starszych: 17- i 25-latka. Przedmiot, który mieli przy sobie to szklana butelka, która była stylizowana na karabin - informują policjanci z KMP w Szczecinie.

Wyjaśnienie tej sprawy nie skończyło jednak policyjnej interwencji. Okazało się bowiem, że 17-latek jest uciekinierem z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, więc został on przewieziony do Policyjnej Izby Dziecka. Pochodzący z Wałbrzycha 25-latek był natomiast poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności, więc trafił do policyjnego aresztu. Najmłodszy, 15-latek został przekazany pod opiekę babci.

(k)