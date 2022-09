Nielegalna hodowla ptaków chronionych na terenie gminy Dobrzany. Właściciel stanie przed sądem

Policjanci odkryli nielegalną hodowlę ptaków chronionych. Znajdowała się w niewielkiej wiosce (dla dobra śledztwa funkcjonariusze nie informują o jej nazwie) na terenie gminy Dobrzany, pow. stargardzki.

Do służb dotarła informacja, jakoby na terenie jednej z posesji w gminie Dobrzany, miało dochodzić do znęcania się nad ptakami. Na miejsce pojechali funkcjonariusze stargardzkiego wydziału do walki z przestępczością gospodarczą, policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz główny specjalista z Regionalnej Dyrekcji Ochrony

Środowiska w Szczecinie. Na miejscu okazało się, że działa tam w najlepsze nielegalna hodowla.

- Funkcjonariusze ujawnili tam około 150 ptaków, w tym 16 z gatunków znajdujących się pod ochroną - informuje mł. asp. Justyna Siwarska z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. - Ujawniono tam też ptaki inwazyjne gatunków obcych takie jak gęsiówka egipska, bernikle kanadyjskie, kazarka rdzawa, bernikla białolica i ohar. - Ptaki zostały odebrane właścicielowi i przekazane do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Ostoja w Szczecinie.

Właściciel nielegalnej hodowli stanie przed sądem.

(w)