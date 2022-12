Niedzielna edycja Less Waste Market. Świąteczna atmosfera w Hali Odra

„To będzie niepowtarzalna okazja, aby kupić nietuzinkowe i zrównoważone prezenty dla siebie oraz bliskich: upolować nie tylko odzież czy akcesoria, ale również coś dla ducha – dobrą jesienną lekturę i choćby uspokajający longplej” – zachęcają organizatorki 10. edycji Less Waste Market.

W duchu less waste chodzi o to, żeby zbędne rzeczy nie zmieniały się w odpady lecz w swoiste skarby. Właśnie temu celowi będzie służyć już w niedzielę (4 grudnia) Hala Odry na Bulwarze Maurycego Beniowskiego.

– Less Waste Market to przede wszystkim dbanie o środowisko. Wybieramy takich wystawców, którzy oprócz dobrego designu stawiają na dobrą, długotrwałą jakość oraz wykorzystują do produkcji metodę upcyklingu czy recyklingu. Na szczęście jest ich coraz więcej – zwraca uwagę Magda, współorganizatorka imprezy.

Market otworzy się o godz. 12, a potrwa do g. 17. W ofercie handlowej będą – jak zapowiadają organizatorki – ubrania, buty, dodatki i ceramika, książki, płyty, winyle, gry komputerowe i wszelkie inne różności. Tradycyjnie, nie zabraknie też czegoś do picia i jedzenia w równie przystępnych cenach.

– Wierzymy, że prezenty z drugiej ręki są tak samo warte jak te nowe, a może nawet więcej – mówi Hania, współorganizatorka wydarzenia.

W świątecznej atmosferze polować – czyli zdobywać nietuzinkowe zrównoważone prezenty dla siebie i bliskich – będą mogli także miłośnicy zwierząt.

– Akcesoria dla psów i kotów są bardzo drogie. Same o tym dobrze wiemy. Stąd pomysł, aby wprowadzić do naszego less waste asortymentu właśnie tego rodzaju rzeczy: smycze, szelki, zabawki itp. W każdej edycji naszego marketu uczestniczy mnóstwo piesków, a był też nawet kotek, więc najwyższa pora, żeby także nasi pupile upolowali coś dla siebie – dodaje Agata, współorganizatorka marketu w Hali Odra.

Dla odwiedzających wstęp na targ będzie darmowy. Natomiast nieobojętni na los zwierząt będą mieli okazję wesprzeć bezdomniaki.

– Jeśli masz niepotrzebne koce, kołdry, poduszki, śpiwory, to przynieś do nas, a my przekażemy instytucjom opiekującym się zwierzętami. Idzie zima, dajmy zwierzakom ciepło! – apelują organizatorki Less Waste Market (LWM).

Niedzielna edycja LWM będzie ostatnią w tym roku. Kolejna – dopiero 8 stycznia. ©℗

(an)