Bulwar, impreza i Hala Odry. Targ w klimatycznym miejscu

Już w niedzielę – na Bulwarze Maurycego Beniowskiego w Szczecinie – Hala Odry otworzy się na Less Waste Market. Jedni będą się pozbywać nadmiaru rzeczy, tworząc drugim okazję do nabywania ich w okazyjnych cenach. Nic się nie zmarnuje.

W duchu less waste chodzi o to, żeby zbędne rzeczy nie zmieniały się w odpady, lecz w swoiste skarby. Właśnie temu celowi będzie służyć już w niedzielę (9 października) Hala Odry – jedyna taka miejscówka w mieście.

Market otworzy się o godz. 12, a potrwa do g. 17. W ofercie handlowej będą – jak zapowiadają organizatorzy – ubrania, buty, dodatki i ceramika, książki, płyty, winyle, gry komputerowe i wszelkie inne różności. Tradycyjnie, nie zabraknie też czegoś do picia i jedzenia w równie przystępnych cenach.

Dla odwiedzających wstęp na targ będzie darmowy. Natomiast nieobojętni na los zwierząt mają okazję wesprzeć bezdomniaki.

– Jeśli masz niepotrzebne koce, kołdry, poduszki, śpiwory, to przynieś do nas, a my przekażemy instytucjom opiekującym się zwierzętami. Idzie zima, dajmy zwierzakom ciepło! – apelują organizatorzy 8. wydania Less Waste Market. ©℗

