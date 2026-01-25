Niecodzienne aukcje i ludzie z sercem. Finał WOŚP w Nowogardzie [GALERIA]

Niecodzienna licytacja z trumną wystawioną przez jedną z nowogardzkich firm pogrzebowych, wiele innych cennych przedmiotów przekazanych na aukcje, oraz obecność 70 wolontariuszy i obecność pani Elżbiety Ziętek – bohaterki artykułu „Kuriera Szczecińskiego”, która kwestowała razem z innymi koleżankami – sprawiły, że 25 stycznia 2026 roku 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Placu Wolności w Nowogardzie był pełen emocji i prawdziwej solidarności.

W niedzielę, podczas 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, mieszkańcy Nowogardu spotkali się na Placu Wolności, by wspólnie wesprzeć ideę pomocy i solidarności. Centralnym punktem wydarzenia był finał zorganizowany przed Urzędem Gminy, gdzie na znak wsparcia dla WOŚP zawisła orkiestrowa flaga WOŚP. Zainteresowanie wzbudziła nietypowa licytacja – do zdobycia była trumna wystawiona przez jedną z firm pogrzebowych z Nowogardu.

Obok aukcji na uczestników czekała gorąca grochówka oraz pokazy udzielania pierwszej pomocy, które przyciągały zarówno dorosłych, jak i najmłodszych. W tym roku datki na rzecz WOŚP w Nowogardzie zbierało aż 70 wolontariuszy. Ich zaangażowanie i otwartość mieszkańców po raz kolejny pokazały, że Nowogard potrafi grać razem – głośno, solidarnie i z sercem.

Tekst i fot. Jarosław Bzowy

