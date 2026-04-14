Niebezpieczna sytuacja w Stargardzie. Dziecko na środku drogi

Dziecko jadące rowerkiem zarejestrowała kamerka samochodowa jednego z kierowców, który zareagował. Fot. Screen z filmu Piraci Drogowi

Stargardzcy funkcjonariusze zajęli się sprawą groźnego zdarzenia, do którego doszło 11 kwietnia ok. godz. 14.30 na osiedlu Giżynek. Incydent dotyczył małego chłopca, który poruszał się rowerkiem środkiem ulicy Spokojnej, narażając siebie oraz innych uczestników ruchu drogowego na niebezpieczeństwo.

Sytuacja została zarejestrowana i opublikowana przez portal Piraci Drogowi. Na nagraniu widać dziecko jadące jezdnią w kierunku starego cmentarza. W pewnym momencie jeden z kierowców reaguje, wołając do starszego chłopca znajdującego się w pobliżu, by zabrał młodsze dziecko z drogi. Po chwili maluch zjeżdża na pobocze.

Sprawą zajmuje się Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie, która wyjaśnia wszystkie okoliczności zdarzenia.

– Prowadzimy postępowanie i ustalamy szczegóły tej sytuacji – informuje asp. Wojciech Jędrych, rzecznik KPP Stargard. – Będziemy sprawdzać, kim jest dziecko oraz dlaczego przebywało na drodze bez opieki dorosłych.

Policja przypomina, że dzieci powinny korzystać z dróg wyłącznie pod opieką dorosłych. Brak odpowiedniego nadzoru może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji, zarówno dla najmłodszych, jak i innych uczestników ruchu. Funkcjonariusze apelują do rodziców i opiekunów o większą czujność oraz troskę o bezpieczeństwo dzieci, szczególnie w przestrzeni publicznej. ©℗

