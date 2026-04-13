Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Stargardu. Trzeba mieć skierowanie z MOPS

Żywność będzie wydawana w godzinach 10-18. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

W poniedziałek, 13 kwietnia, w Stargardzie odbywa się pierwsza tura wydawania żywności dla mieszkańców miasta, którzy posiadają skierowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Akcja skierowana jest do osób najbardziej potrzebujących. Ma na celu zapewnienie im podstawowego wsparcia żywnościowego.

Punkt odbioru działa przy ul. Pierwszej Brygady 35d. Żywność jest tam wydawana w godzinach 10-18.

Organizatorzy apelują do wszystkich uprawnionych mieszkańców, aby zgłosili się po odbiór produktów we wskazanym terminie.

– Osoby zainteresowane powinny pamiętać o zabraniu skierowania wydanego przez MOPS, bez tego dokumentu odbiór żywności nie będzie możliwy – informują przedstawiciele Fundacji Region Powiat Gmina, współpracująca z Bankiem Żywności Szczecin im. Jacka Kuronia.

Wydawanie żywności odbywa się w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Celem programu jest nie tylko przekazanie podstawowych produktów spożywczych, ale także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Program przewiduje również działania towarzyszące, które mają wspierać osoby korzystające z pomocy w codziennym funkcjonowaniu oraz zachęcać je do aktywniejszego uczestnictwa w życiu społecznym.

(w)

