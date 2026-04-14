Nielegalne papierosy i tytoń w Stargardzie. Policja zatrzymała dwóch seniorów

Krajanka tytoniowa – jej wartość oszacowano na ponad 19 tys. zł. Fot. KPP Stargard

Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie przeprowadzili dwie akcje wymierzone w nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi. Obie interwencje odbyły się na terenie Stargardu.

W trakcie działań funkcjonariusze zabezpieczyli 505 paczek papierosów, czyli łącznie 10 100 sztuk, a także 11,68 kilograma krajanki tytoniowej. Jak ustalili śledczy, wszystkie wyroby były pozbawione wymaganych polskich znaków akcyzy.

W związku ze sprawą zatrzymano dwóch mieszkańców Stargardu w wieku 71 i 73 lat. Mężczyźni będą odpowiadać za posiadanie nielegalnych wyrobów tytoniowych. Tego rodzaju przestępczość naraża Skarb Państwa na znaczne straty i stanowi naruszenie obowiązujących przepisów.

– Wprowadzenie do obrotu zabezpieczonych papierosów pochodzących spoza Unii Europejskiej mogłoby spowodować straty dla Skarbu Państwa przekraczające 17 tysięcy złotych – informuje asp. Wojciech Jędrych, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. – W przypadku zabezpieczonej krajanki tytoniowej straty oszacowano na ponad 19 tysięcy złotych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadanie, przechowywanie lub sprzedaż wyrobów tytoniowych bez wymaganych znaków akcyzy może zostać zakwalifikowane jako wykroczenie skarbowe. Za taki czyn grozi kara grzywny.

(w)

