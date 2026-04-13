Poniedziałek, 13 kwietnia 2026 r. 
REKLAMA 13 szczecin
REKLAMA

Spór o zdrowie w Stargardzie. PiS alarmuje o kryzysie, KO zarzuca polityczną grę

Data publikacji: 13 kwietnia 2026 r. 15:03
Ostatnia aktualizacja: 13 kwietnia 2026 r. 15:56
Działacze PiS krytykują rząd Tuska i domagają się zmian w ministerstwach zdrowia i finansów. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ  

Stan finansowy polskiej służby zdrowia staje się osią politycznych sporów także na poziomie lokalnym. W Stargardzie przed budynkiem szpitala powiatowego przy ul. Wojska Polskiego odbyła się konferencja prasowa działaczy Prawa i Sprawiedliwości, podczas której padły alarmujące diagnozy dotyczące kondycji systemu ochrony zdrowia. Odpowiedź Koalicji Obywatelskiej jest równie stanowcza.

REKLAMA

– Kryzys pogłębia się z roku na rok, odkąd rządy objęła ta koalicja 13 grudnia – mówił na konferencji 9 kwietnia Michał Jach, poseł PiS ze Stargardu. – W 2024 roku pieniędzy zabrakło w czwartym kwartale, w ub. r. już w trzecim. Natomiast w tej chwili już teraz brakuje 21 miliardów zł. Rząd nie przedstawia żadnego pomysłu, w jaki sposób finansować służbę zdrowia do końca roku, a sytuacja jest w polskich szpitalach dramatyczna! Już ogłoszono, że diagnostyka, a także niektóre zabiegi będą finansowane tylko w 50, ewentualnie w 60 proc. Resztę będą musieli dopłacać pacjenci. Zamykane są oddziały, w tej chwili coraz więcej zamyka się oddziałów noworodków i ginekologiczno-położniczych, które stwierdza się, że są nieopłacalne, co jest skandalem. Można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że Platforma przygotowuje służbę zdrowia do prywatyzacji.

Politycy PiS odpowiedzialnością za trudną sytuację szpitali obarczają rząd Donalda Tuska.

– Prowadzi nas do katastrofy – dodał stargardzki poseł.

Na problemy wskazano również w kontekście lokalnym.

– Również szpital w Stargardzie jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej – podkreślał Ireneusz Rogowski, radny powiatu stargardzkiego z klubu PiS. – Rok 2025 zakończył ujemnym wynikiem finansowym w wysokości ponad 8 milionów złotych. Tzw. wynik kasowy, po dodaniu amortyzacji to także ujemny wynik minus 2 mln 660 tys. zł. Aby ratować sytuację naszego szpitala, w ostatnich 16 miesiącach powiat przekazał ponad 3,3 mln zł, aby placówka miała środki na regulowanie zobowiązań, szczególnie tych wymagalnych, które są już przeterminowane. Nadlimity, które są realizowane i pomagają w sytuacji szpitala; kilka kontraktów zostało rozliczonych tylko w wysokości 30 proc. Mamy informacje z Ministerstwa Zdrowia, że podobnie będzie w tym roku.

– Jak przejęliśmy władzę w 2015 r. to nagle okazało się, że służba zdrowia otrzymała tak gigantyczne pieniądze, że jakość służby zdrowia zmieniła się radykalnie – przekonywał.

KO: to gra na strachu i dezinformacja

Do zarzutów odniosła się Koalicja Obywatelska, oskarżając politycznych konkurentów o manipulację i wywoływanie niepokoju społecznego.

– Ten przekaz nie ma nic wspólnego z odpowiedzialnością za zdrowie ludzi, to element zorganizowanej akcji PiS prowadzonej w całej Polsce, opartej na strachu i dezinformacji – komentuje wystąpienia polityków PiS Sławomir Rutkowski, przewodniczący zarządu powiatowego KO w Stargardzie i wiceprzewodniczący rady powiatu. – Tym razem politycy PiS straszą rzekomą „prywatyzacją” służby zdrowia. Trudno traktować te wystąpienia poważnie, skoro padają z ust polityków, którzy przez lata sami odpowiadali za stan systemu ochrony zdrowia, a dziś próbują pisać historię od nowa. To jest tylko krytyka i gra na emocjach, pomysłów PiS nie miał wcześniej i nie ma ich także dziś. Zamiast rozwiązań słyszymy kolejne hasła i próby wzbudzania niepokoju.

Rutkowski wskazał przy tym na rosnące nakłady na ochronę zdrowia.

– Dane pokazują wyraźny wzrost finansowania; w 2022 roku budżet NFZ wynosił około 139 mld zł, a w 2025 roku już około 217 mld zł, czyli o blisko 78 mld zł więcej. Na ten rok zaplanowany jest jeszcze wyższy.

Przedstawiciele KO podkreślają także konkretne inwestycje w regionie. Wskazują na budowę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego o wartości ponad 35 mln zł, z czego 20 mln zł stanowi dofinansowanie rządowe.

– Oczywiście potrzeby są znacznie większe niż możliwości i nikt tego nie neguje – zaznaczył Rutkowski. – Służba zdrowia wymaga reform i ponadpartyjnej zgody do ich przeprowadzenia. Jako lokalna społeczność oczekujemy realnych, systemowych rozwiązań – wdrażanych odpowiedzialnie, w granicach możliwości państwa, a nie w oparach mrzonek i politycznych baśni. Dlatego obecne konferencje PiS nie są żadną troską o pacjentów. To próba wywołania strachu i odwrócenia uwagi od faktów. Mieszkańcy Stargardu zasługują na prawdę, a nie kolejną ogólnopolską kampanię opartą na manipulacji.©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 13.04.2026 r.

Wioletta MORDASIEWICZ

REKLAMA

Komentarze

głos rozsądku
2026-04-13 15:51:08
Węgry, jeszcze 20 lat temu wzorowy przykład transformacji, jeden z bogatszych demoludów, były punktem odniesienia dla Polski i innych krajów rozwijających się, zwłaszcza postsowieckich. To już jednak pieśń przeszłości. 16 lat Orbanomiki nie tylko nie pchnęło kraju do przodu, ale wręcz zaprzepaściło dekady rozwoju. Skumulowana inflacja w latach 2019-2025 na Węgrzech to 68,1 proc., najwięcej w całej UE
Aby odpowiedzieć na komentarz, musisz być zalogowany.
głos rozsądku
2026-04-13 15:25:27
PiSy wykorzystują każdy moment do mataczenia,manipulowania faktami, odwracaniu kota ogonem w myśl hasła Kurskiego: "ciemny lud to kupi"... Na szczęście coraz częściej nie kupuje. Np.porodówki ... skoro dzieci się nie rodzą to personel ma przychodzić na pusty oddział?? NFZ płaci za wykonane zabiegi nie za" czy się robi ,czy się leży "... To se ne wrati PISy!!!
Aby odpowiedzieć na komentarz, musisz być zalogowany.
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

REKLAMA

Pogoda

13 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA