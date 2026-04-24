Ratownicy uratowali osłabionego bielika

Ratownicy WOPR uratowali bielika, który nie mógł wznieść się do lotu. Ptak był osłabiony. Fot. Szczecińskie WOPR

Szczecińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ocaliło bielika, który utknął na wyspach Doliny Dolnej Odry. Akcja miała miejsce dokładnie w rejonie Przekopu Mieleńskiego w środę (22 kwietnia), w godzinach popołudniowych. Ptak jest obecnie pod opieką Zwierzogrodu w Wielgowie.

Ratownicy Szczecińskiego WOPR otrzymali zgłoszenie od łowczego miejskiego o wycieńczonym ptaku, który miał problemy z wydostaniem się na ląd. Z informacji uzyskanych od kierownika bazy, Emila Buckiego, wiemy, że ptak nie mógł wystartować i wznieść się do lotu. Był zbyt osłabiony. Ratownicy odnaleźli go i złapali na wyspach w pobliżu Przekopu Mieleńskiego. Do akcji zadysponowano jednostkę R-125.

– Po dotarciu na miejsce zlokalizowano osłabionego ptaka, który nie był w stanie samodzielnie odlecieć i wpadał do wody – informuje Szczecińskie WOPR.

Zwierzę zostało bezpiecznie wniesione na pokład jednostki ratowniczej i zabezpieczone przez specjalistów. Przebywa pod opieką Zwierzogrodu w Wielgowie.

– Ptak dotarł do nas w późnych godzinach wieczornych. To samica, jest wychudzona, a jej stan jest stabilny – informuje Paulina Seweryniak ze Zwierzogrodu. – Nie wiemy jeszcze, czy doszło do infekcji, czy podtrucia. Nasze pierwsze działania polegały na ustabilizowaniu jej stanu i podtrzymaniu przy życiu. Bielika czeka dalsza diagnostyka, w tym RTG. W tej chwili jest aktywna, waleczna, dostała leki. Nie ma złamań. Natomiast musimy mieć na uwadze, że u dzikich zwierząt stan zdrowia może ulec zmianie, dlatego wszystko jest możliwe.

Opiekunowie zwierzęcia chcieliby wypuścić ją pod koniec przyszłego tygodnia, ponieważ trwa sezon lęgowy u ptaków. ©℗

Agata Jankowska

