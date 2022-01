Nie założył maseczki na dworcu PKP w Szczecinie. Teraz siedzi w celi

Policjant z Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego Komendy Miejskiej w Szczecinie wraz z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei zatrzymali 64-letniego mężczyznę, który był poszukiwany nakazem doprowadzenia do zakładu karnego. Mężczyzna zwrócił na siebie uwagę funkcjonariuszy, ponieważ nie miał założonej maseczki na terenie dworca PKP.

