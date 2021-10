Awantura w tramwaju w Szczecinie. Do sądu za brak maseczki

Podróż tramwajem bez maseczki dla jednej z pasażerek w Szczecinie skończy się w sądzie. Młoda kobieta, wobec której interweniowała straż miejska, odmówiła zakrycia nosa i ust. A cała sprawa przerodziła się w wielką awanturę.

W tramwaju jadącym z pętli Kwiatowa strażnik miejski zauważył siedzącą kobietę, która nie miała założonej maseczki, choć było wielu innych pasażerów. Poprosił ją, aby zasłoniła usta i nos. Odpowiedziała, że nie ma maseczki i nie będzie niczego zakładać na twarz.

Nie chciała podać danych

- Strażnik poprosił pasażerkę o dokument tożsamości lub podanie danych - relacjonuje Joanna Wojtach, rzeczniczka SM w Szczecinie. - Odmówiła, twierdząc iż straż miejska nie ma prawa jej legitymować. Została poinformowana, że na wezwanie uprawnionego organu ma obowiązek okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość lub podanie danych ustnie zgodnie z art. 65§1 Kodeksu Wykroczeń zagrożonego karą mandatu w wysokości do 500 złotych. To nie przekonało kobiety, która w dalszym ciągu odmawiała, mimo kilku prób, wylegitymowania się. Stwierdziła, że źle się czuje a jednocześnie, ignorując funkcjonariuszy, rozmawiała przez telefon informując rozmówcę, że się spóźni do pracy. Strażnicy zatem chcieli wezwać zespół ratownictwa medycznego, ale pasażerka stanowczo odmówiła. Jeszcze podczas postoju tramwaju na pętli zaproponowała strażnikom, by w tej sytuacji mogła wysiąść i dokończyć interwencję na zewnątrz. Strażnicy się zgodzili.

Kobieta wysiadła z tramwaju, i ... wsiadła drugimi drzwiami, nadal nie zakrywając ust i nosa.

Kobieta groziła sądem

- Tramwaj ruszył, a oburzona na strażników, że w dalszym ciągu jej nie odpuszczają, zaczęła im grozić z tytułu rzekomego ograniczania jej wolności, za którą to strażnicy mieli odpowiadać przed sądem - relacjonuje J. Wojtach. - Potem nastąpiła długa tyrada pasażerki: był to głośny monolog o zmowie rządzących, złodziejach i kryminalistach wyciągających pieniądze od ludzi, fałszywej pandemii i wymyślonym wirusie, którego nikt nie widział. Wtedy zaczęli reagować inni pasażerowie wśród których wywołała zdenerwowanie i obawy o swoje zdrowie. Prosili ją, aby przestała wygłaszać herezje i domagali się opuszczenia przez nią pojazdu, skoro się źle czuje, bo być może jest źródłem zakażenia. Na te prośby innych pasażerów kobieta też pozostała głucha, twierdząc że nie ma żadnych badań potwierdzających istnienie wirusa. To eskalowało tylko ogólną złość i zdenerwowanie wśród podróżujących tramwajem.

Awantura na ulicy

Strażnicy, by dokończyć interwencję, nakazali pasażerce opuszczenie pojazdu na najbliższym przystanku, na co się zgodziła. Na przystanku Ku Słońcu/ Rondo Gierosa próbowała jednak uciec. Została zatrzymana. Krzyczała, że strażnicy się nad nią znęcają, szarpią ją i za to wszystko poniosą karę. O pomoc poprosiła przejeżdżającego rowerzystę. Mężczyzna się za nią ujął, poinformował też straż, że na pomoc kobiecie wezwał patrol policji.

- Strażnicy wezwali radiowóz straży miejskiej w celu przewiezienia kobiety do komisariatu policji i dokończenia prowadzonych czynności - informuje J. Wojtach. - W związku ze stawianiem oporu i odmową wejścia do radiowozu, wobec kobiety użyto środków przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej. Umieszczono ją w końcu w radiowozie, który próbował z kolei zablokować rowerzysta. Stanął za pojazdem, uniemożliwiając strażnikowi wykonywanie manewrów.

W KP Pogodno strażnicy wylegitymowali pasażerkę i poinformowali ją o skierowaniu wniosku o ukaranie do sądu za naruszenie kilku artykułów z kodeksu wykroczeń art. 116 o nieprzestrzeganiu zarządzeń leczniczych, art51 § 1 o zakłócaniu ładu i porządku oraz art.65 KW§1 o wprowadzeniu w błąd co do tożsamości.

(gan)