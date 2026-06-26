Nie rozpalajcie ognisk w lesie! - apeluje szczeciński magistrat

Fot. archiwum

Ze względu na aktualną sytuację pogodową apelujemy do mieszkańców Szczecina o całkowite powstrzymanie się od rozpalania ognia na terenach leśnych – przekazał w piątek po południu Urząd Miasta w Szczecinie.

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Utrzymujące się od wielu dni wysokie temperatury i pogłębiająca się susza hydrologiczna sprawiają, że zagrożenie pożarowe w szczecińskich lasach jest obecnie bardzo wysokie. Ryzyko wybuchu ognia jest ogromne, a zagrożone są cenne tereny Puszczy Wkrzańskiej, Puszczy Bukowej i innych kompleksów leśnych otaczających Szczecin.

– Przypominamy, że na terenie Lasów Miejskich obowiązuje bezwzględny zakaz rozpalania ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi. Ogniska i grille można rozpalać wyłącznie w obrębie betonowych lub kamiennych palenisk zlokalizowanych na oficjalnych polanach rekreacyjnych. Warto pamiętać, że zakaz używania otwartego ognia obejmuje również palenie papierosów – przypomina Paulina Łątka z Biura Informacji Miasta.

Ze względu na utrzymujące się upały i pogłębiającą się suszę magistrat apeluje jednak do mieszkańców o całkowitą rezygnację z rozpalania ognia, również na wyznaczonych paleniskach. – W obecnych warunkach nawet niewielka iskra może doprowadzić do gwałtownego pożaru, który w krótkim czasie obejmie rozległe obszary lasu. Chwilowa rezygnacja z ogniska czy grilla może uchronić nasze lasy przed nieodwracalnymi stratami – przekonuje Paulina Łątka.

Warto pamiętać, że w związku z upałami tereny leśne częściej niż zwykle patroluje policja, straż miejska i służby leśne, które szukają m.in. nielegalnie rozpalanych ognisk i grilli. Osoby łamiące przepisy muszą liczyć się z surowymi konsekwencjami. Mandat może wynieść do 5 tys. zł, a grzywna orzeczona przez sąd nawet 30 tys. zł. W przypadku spowodowania pożaru sprawca może ponieść odpowiedzialność karną.

(k)

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