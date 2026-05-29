IMGW ostrzega przed zagrożeniem pożarowym w lasach w większości kraju

W piątek IMGW wydało alerty w związku z dużym zagrożeniem pożarowym w lasach. Ostrzeżenia obejmują obszar niemal całego kraju, z wyłączeniem regionów północnych. Zaapelowano także, aby nie używać ognia w lesie i jego sąsiedztwie i nie wyrzucać niedopałków.

Od czwartkowego popołudnia trwa akcja gaszenia lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim. Z zagrożonego terenu ewakuowanych zostało około 100 osób. W walkę z ogniem zaangażowanych jest łącznie ok. tysiąca osób. Dogaszanie może potrwać kilka dni.

Z opublikowanej w piątek mapy Instytutu Badawczego Leśnictwa wynika, że zagrożenie pożarowe w lasach dotyczy przeważającego obszaru kraju: zachodniej, centralnej i środkowo-wschodniej Polski oraz województwa opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i części woj. podkarpackiego.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował o prognozowanym wysokim i bardzo wysokim zagrożeniu pożarowym w większości kraju. Najwyższe wskaźniki zagrożenia pożarowego występują w województwie: lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, świętokrzyskim, śląskim, lubelskim oraz części w woj. podkarpackiego.

„Niska wilgotność, brak opadów, we wschodniej połowie kraju porywisty wiatr, sprzyjają szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia. Wystarczy chwila nieuwagi - niedopałek, iskra czy ognisko” – ostrzegł IMGW.

Instytut zaapelował również, aby w lasach zachowywać szczególną ostrożność i stosować się do komunikatów służb.

Straż pożarna jest w stałym kontakcie z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który informuje o sytuacji z wiatrem.

