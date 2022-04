"Nie ma zgody na drożyznę". Platforma Obywatelska proponuje pakiet

Z wszechobecną drożyzną, rosnącymi ratami kredytów i większą niż zapowiadaną inflacją, nie zgadza się szczeciński poseł PO Arkadiusz Marchewka. W trzech punktach przedstawił pomysły swojego ugrupowania, które mają ułatwić życie Polakom. Jeden z nich - jak zapewnia - jest już złożony do Senatu jako projekt Ustawy. Członkowie Platformy postulują w nim o podwyżki dla sfery budżetowej.

- Drożyzna w sklepach drenuje portfele Polaków, kredyty mieszkaniowe spłaca się coraz trudniej, a gromadzone przez lata oszczędności szybko tracą na wartości - mówił we wtorek w Szczecinie Arkadiusz Marchewka, poseł PO. - Prezes NBP Adam Glapiński powiedział ostatnio, że wzrost stopy kredytu do 4,5 proc. jest nieduży. Może dla kogoś, kto zarabia rocznie ponad 1 mln zł, dostaje premie 600 tys. zł to niedużo, ale dla przeciętnej rodziny wzrost raty kredytu o 800 zł to gigantyczny problem.

Poseł przedstawił w stolicy Pomorza Zachodniego „Pakiet ratunkowy dla Polskich rodzin", o którym od kilku dni mówią już także inni politycy tego ugrupowania. Sprowadza się on do trzech punktów.

- Chcemy zaradzić pogarszającej się sytuacji finansowej Polaków, która jest rezultatem złych decyzji rządu i NBP - mówił Marchewka. - Dlatego proponujemy pomoc dla kredytobiorców i ustalenie raty kredytu na poziomie nie wyższym, niż to miało miejsce w grudniu 2021 r.

Drugi punkt to wzrost wynagrodzeń o 20 proc. dla nauczycieli, pielęgniarek, ratowników medycznych i pozostałych pracowników sektora publicznego. Ostatni pomysł dotyczy ochrony oszczędności Polaków.©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 20.04.2022 r.

Tomasz TOKARZEWSKI