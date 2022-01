PO obwinia rząd o ceny gazu i inflację

PO przygotowała projekt ustawy, który zawiera ścisłą definicję mieszkania. Jej sens opozycja tłumaczy tak: teraz gdy w jakimś budynku jest prowadzona działalność gospodarcza, na przykład zakład fryzjerski, to wszystkie mieszkania mogą zostać objęte wyższą, komercyjną taryfą opłat za gaz. Ustawa PO ma to niebezpieczeństwo zażegnać. Platforma pracuje także nad projektem drugiej ustawy.

- Apelowaliśmy jeszcze w zeszłym roku, aby do tego, co się dzieje na rynku gazowym, się przygotować. Przez sześć lat rząd nie zrobił nic, jeśli chodzi o energetykę - powiedział senator Grzegorz Napieralski.

- Chciałabym, aby premier Morawiecki poszedł tam, gdzie ja byłam przed tą konferencją - mówiła posłanka Magdalena Filiks. - Przyjechałam tutaj kwadrans wcześniej i zszokowała mnie kolejka do gazowni, bo nigdy nie widziałam, żeby kilkadziesiąt osób stało tutaj na dworze. Spędziłam z nimi kilka minut. Ludzie dostali rachunki za gaz i są przekonani, że to pomyłka, chcą je reklamować. Płaczą, krzyczą, mówią o powrocie komuny, o tym, że będą musieli decydować, czy zapłacić za lekarstwa, czy za gaz.

Komentarze

andru 42 2022-01-04 16:13:47 Tylko kompletny idiota pozwala w swoim kraju płacić jakieś podatki od emisji CO 2.Ludzie,opamiętajcie się i nie zezwalajcie na to !!!!!

Tak pytam 2022-01-04 16:11:36 Jaki problem wskazać winnego drogiego gazu. Niech posłowie lub senatorowie PiS wyciągną od swoich partyjnych prezesów PGNiG po jakiej cenie kupują gaz od Gazpromu i z USA. Przy okazji niech powiedzą kto i kiedy podpisał obowiązujące teraz umowy i na jakich cenach, no i kto i kiedy złożył podpis na zamówieniu na gaz na 2021 i 2022 zgadzając się na takie ceny. Jasne proste i czytelne. To załatwi sprawę.

itd 2022-01-04 16:11:22 Syn komucha zkomitetu wojewodzkiego w Szczecinie niejaki napierdalski zdradzil sld i stal sie podnozkiem ryzego kundla , Razem z marchewka i nitrasem stali sie ekspertami od rynku gazowego,

Dumny 2022-01-04 16:09:29 Choćbym miał za gaz i prąd płacić sto razy więcej to i tak będę się cieszył, bo pamiętam, kto żarł ośmiorniczki za moją kasę. Cały naród to dobrze pamięta i niech nam jakimiś starymi konsolami opozycja d. nie zawraca. Uczciwi i prawdziwi patrioci nie muszą się niczego obawiać.

Zenek 2022-01-04 16:09:15 Nie jestem za Tuskiem ale teraz rozumiem gościa że tyle popija i taki nerwowy. No przecież on gamoni politycznych ma w tej partii że nigdy nie wie co klepną bzdurnego jak z tym gazem że ustawa w Sejmie obniży na świecie ceny gazu. To tak samo jak ta Leszczyna co ma być ministrem finansów powiedziała że wolne sądy zlikwidują inflację. Idę się pomodlić żeby te gamonie nigdy nie wróciły do władzy bo żal przyszłości młodych w tym kraju

Mędrcy z PO 2022-01-04 16:08:12 PO właśnie odkryło że PIS jest sprzedawcą gazu w Europie. Długo nad tym myśleli. Ciekawe jakie szkoły pokończyli

Turów 2022-01-04 16:03:28 Ci z PO i od Hołowni mówili że trzeba zamknąć Turów bo łunia każe. Mieszkańcy byliby bez ciepła i prądu a tu w grudniu ostra zima przyszła. To ci politycy z tych formacji znają się czy nie znają się na rządzeniu dla obywateli? Czekam gdy ogłoszą że gaz z Nord Streamu będzie najtańszy i trzeba Putinowi pozwalać przesyłać gaz. Takie to zmyślne POlityki są jak te ajnsztajny

FIGO 2022-01-04 16:00:33 Gaz już nigdy nie będzie tani. Społeczeństwo może przetrzyma trudne chwile przy wsparciu " rozdającego " na lewo i prawo Rządu PIS. Tylko Leming i skończony idiota , albo " złodziej " z czasów TUSKA będzie popierał KO lub Komuchów . Są też ludzie co nie odróżniają jednych od drugich. Ci głosują w zależności od tego kto im lepiej do ucha " napierdzi " przed wyborami. No cóż, sam słuchałem jak świnia grzmotu PANA Tuska. Taki elokwentny , racjonalny , a jednak du..ń ! . Tusku gumowym się puknij !

Mądrzy, jak Ochojska 2022-01-04 15:55:57 Kto uwierzy totalnym głuptaskom? Niech się nadal kompromitują.

Halicka 2022-01-04 15:51:52 Pis to stan umysłu. Bardzo chorego umysłu. To widać po komentarzach pisowców i fanów złodzieja morawieckiego

wzrost o 500% 2022-01-04 15:50:10 dla kamienic to winna urzednikow miejskich czyli PO i krzystka.Marchwka zakapowałes swoich .Samozaoranie

Baltic PIPe 2022-01-04 15:46:53 Pis buduje baltic pipe ,PO tę koncpcje miała w dupie . Towarzysze z PO Zmarnowaliście czas gdy trzeba było to robić.Ale jak sie jest na garnuszku putina to trudno obwiać im rzeczywistego sprawcę sytuacji .Putin tuskowi nie pozwolił budować baltic pipe

Kaziu 2022-01-04 15:45:28 Jacek Piechota był przeciwny gazoportowi w Świnoujściu że to niepotrzebne. Potem odszedł z polityki ale namaścił Napieralskiego. I taki jest rodowód speca od gazu. Z telewizji nie wychodzi tak pokazuje że zna się na gazie. Miller też skasował rurociąg z Norwegią i jakoś Napieralski nie był przeciwny

FIGO 2022-01-04 15:43:52 pamiętam jak dzisiaj .Wybrałęm SLD , Milera , Pola do Sejmu ( do Rządu ) . Zadowolony jak mały Kazio, że AWS i Krzaklewski przewalili wybory. Ten uwalony Buzek już miał nagrany już ówczesny Baltic Pipe . No i co Miler mówi , po co nam drogi gaz ,jak od ruskich mamy za półdarmo . No i " uwalili rurę " po dnie morza .My biliśmy brawo. POL podpisał wieloletni kontrakt na ruski , wcale nie tani gaz . Nie mieli kasy na rurę ! Dzisiaj pr..y Millera będą uczyć po ile ma być gaz. Gumowym się puknijcie

Morawiecki stop 2022-01-04 15:42:33 Pis i Morawiecki sami zgodzili się na politykę energetyczną UE. A teraz płacz i wina Tuska. Ot jełopy. Rozliczymy rząd przy urnach.

napieralski 2022-01-04 15:39:36 olska już w 2005 roku mogła uniezależnić się od dostaw gazu z Rosji. Byłoby to możliwe, gdyby w 2003 roku rząd Leszka Millera (SLD) nie zerwał zawartej dwa lata wcześniej przez rząd Buzka (AWS) umowy w sprawie budowy położonego na dnie Bałtyku gazociągu z Norwegii. Warto podkreślić, że wkrótce po tym koncerny z Rosji i Niemiec ogłaszają plan budowy własnego gazociągu na dnie Bałtyku omijającego łukiem nasz kraj i utrudniającego w przyszłości powrót do koncepcji budowy gazociągu Norwegia-Polska…

EU=DROŻYZNA 2022-01-04 15:36:08 Przyczyną podwyżek cen energii jest obłąkańcza polityka "ratowania klimatu" Unii Europejskiej. To zielone oszołomy rozwaliły stabilność rynku eliminując z niego węgiel i atom i umożliwiły drastyczne podwyżki cen. Winą (wszystkich) polskich rządów jest to, że na to przystały zamiast oprzeć bezpieczeństwo energetyczne Polski na jej zasobach wewnętrznych. Na was nieudacznikach z PO i postkomuchach ciąży większa odpowiedzialność, bo to wy najaktywniej wciskacie Polskę w łapska unijnych kacyków!

sie PO_jeb..o! 2022-01-04 15:22:37 - w "demokracji liberalnej" nie ma miejsca na "guziczki Tuska", jest "niewidzialna ręka":– Ci, którzy rozumieją elementarnie gospodarkę wiedzą, że gdyby rząd miał guziki i na jednym byłoby napisane „niskie ceny żywności”, a na drugim „wysokie”, to ja bym nic innego nie robił, tylko naciskał ten guzik „niskie ceny”, tylko takich guzików nie ma! Tak twierdził „Zwykły bandyta drogowy z Wiśniewa”.

Pamiętliwy 2022-01-04 15:21:12 Osiągnięcia obecnego rządu: Drożyzna, Długi, Daniny, Dewastacja, Dymer

Wacek 2022-01-04 15:16:27 I co Marchewka z Filiks i Nitrasem chcą żebyśmy my tym z Pocztowej dopłacali do gazu z naszych rachunków bo są nieogarnięci? Pewnie kumple jakieś niech złożą odpowiedni wniosek do gazowni a Filiks niech pomoże go wypełnić jak taka kształcona że ustawy umie pisać o cenach gazu

xxx 2022-01-04 15:14:47 Grzesiek co ty bedziesz robił jak juz cie nie wybiora na posła albo senatora tzn nie bedziesz miał miejsca na zadnej liście.

toi 2022-01-04 15:11:33 grzesiu plastuś sie obudził i magdusia która kiedyś w koscielnym Caritas pracowała.... fałsz

Juras 2022-01-04 15:06:13 Tylko jedno nazwisko nie chce przejść przez gardło naszym zatroskanym posłom i senatorom, nazwisko Putina i cen gazu na rynku. Dokładnie się wpisują w to co chce Putin windując ceny gazu. No cóż Napieralski taki uczony a nie przewidział skoku cen?

Kasta 2022-01-04 15:03:24 Liberałowie uczniowie Balcerowicza upomnieli sie o ceny gazu dla najuboższych. Śmiechu warte. Pokażcie swoje rachunki