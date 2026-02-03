Nagła śmierć mężczyzny na Prawobrzeżu

W poniedziałek (2 lutego) przy ul. Gwarnej w Szczecinie doszło do śmiertelnego zdarzenia z udziałem 57-letniego mężczyzny. Informacje te potwierdza Komenda Miejska Policji w Szczecinie.

– Doszło do zatrzymania akcji serca i utraty przytomności. Niestety, mężczyzny nie udało się uratować – mówi nadkom. Anna Gembala, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Jak podaje Natalia Dorochowicz, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia ratunkowego, zadysponowane zostały dwa zespoły ratownictwa medycznego do poszkodowanego 57-latka w stanie nagłego zatrzymania krążenia. Potwierdza, że pacjent zmarł.

