Nadzwyczajna sesja sejmiku. Apelu o rezygnację Geblewicza nie będzie

- Wśród obowiązków pracowników samorządu jest przestrzeganie prawa, zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim - przekonywał. - Jesteśmy pracodawcami marszałka. Nie bądźmy sądem, nie bądźmy prokuraturą, nie bądźmy policją. Bądźmy ludźmi, którzy wykonują swoje obowiązki jako radni. Marszałek odwoływał się do tego, że jego mandat pochodzi z wyborów. Tak, mandat radnego. Ale to nie jest apel o rezygnację z mandatu.

Artur Wezgraj z Bezpartyjnych Samorządowców powiedział, że choć nikogo to nie tłumaczy, to mało kto ma czyste sumienie w zakresie przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Dodał, że dopiero za jakiś czas dowiemy się, jaka jest kwalifikacja zdarzenia na S3.

- Policji nie dano dokończyć postępowania - stwierdził marszałek. - Sprawa została przejęta przez prokuraturę w momencie, gdy okazało się, że dotyczy ona mnie, czyli polityka opozycji. Trudno, żeby nie dostrzegać tych politycznych, pisowskich działań w tym zakresie. Informacje, które do mnie dotarły, jasno wskazują na to, jaka była metodologia przejęcia tej sprawy przez prokuraturę - i że stoją za nią działacze PiS-u.

Komentarze

tadeusz 2021-07-13 16:24:56 Policja przez 1,5 miesiąca nie znalazła dowodów kolizji i przekazała sprawę ziobrowskiej prokuraturze. Filmik stanowi raczej dowód przekroczenia dopuszczalnej prędkości 70km/h przez nagrywającego manewr wyprzedzania ciężarówek na terenie Klinisk .Pirata można było zatrzymać w lepszy sposób.Jeżeli nie było poszkodowanych i strat to policja jest niepotrzebna.Kopeć, Mucha , Jacyna, Niburski i reszta PIS -owskiej smoleńskiej sekty nauczcie się czytać i przeczytajcie nemy swojej radiowej szczujni.

@ Klapki na oczach.. 2021-07-13 16:21:28 Aby odkryć prawdę i zdjąć różowe okulary ( sam przejrzałem na oczy) i przemyślałem całość , jako członek pis pierwszej kadencji polecam KSIĄŻKĘ "PREZES I SPÓŁKI" IMPERIUM JAROSŁAWA. TO NIE JEST OSTATNIE 6 LAT tylko trwa od dekad !!!

Jaca 2021-07-13 16:18:12 To ideologia idę w zaparte i to nie moja ręka. Miejmy nadzieję że taką postawę i kłamstwa Tuska wyborcy w końcu ocenią jak na to zasługują. To są ludzie oderwani od społeczeństwa żyjący w przekonaniu że są elitą

@ CI 2021-07-13 16:10:35 Jest istotna różnica pomiędzy zmianą pasa ruchu a jazdą na suwak . Kup sobie kodeks i poczytaj

altus 2021-07-13 15:53:45 A co tu komentować? Smród będzie się ciągnął latami.

do @@@Alicja 2021-07-13 14:17:36 Problemem nie jest sama kolizja , bo jest nagranie .Problemem jest ucieczka z miejsca kolizji i nie poddanie się badaniu trzeźwości .A na to już są paragrafy

jg729 2021-07-13 14:02:11 Jestem z PO czyli mogę wszystko, to takie podsumowanie.

Cl 2021-07-13 14:00:23 Widzę na forum pełno fachowców od prawa drogowego. Proszę mi wytłumaczyć w którym momencie należy zjechać na jeden pas widząc po znakach drogowych że pas będzie redukowany. Bo ja dureń zjeżdżam płynnie od razu ale widzę że mistrzowie kierownicy gnają do końca i wciskają się na siłę. To chyba przez takich jak ja robią się zatory bo nie przez mistrzów bo oni mnie wyprzedzają na tym zwężeniu.

@@@Alicja 2021-07-13 13:30:15 Na podstawie tego filmiku już osądziłaś Geblewicza? Policja na razie prowadzi dochodzenie i zapewne rozstrzygnie, co dalej. Do tego czasu nie mam zamiaru tego komentować i wyrokować, co ma zrobić.

tylko 2 drinki ? 2021-07-13 13:22:37 Ucieczka z miejsca KOlizji może oznaczać ważny POwód . Może promile albo inne niedozwolone substancje w organizmie ? To teraz Ubezpieczyciel może domagać się regresem zwrotu wypłaconego odszkodowania

xyz 2021-07-13 13:19:48 TO taka cecha pseudo marszalkow z zachodniopomorskiego.Przeciez narcyz kopertowicz Grodzki chroni sie imunitetem,ktorego nie chce sie zrzec

Klapki na oczach... 2021-07-13 13:10:59 Na Prawo i Sprawiedliwosc maja dopiero nie cale 6 lat - a Klapki na oczach na Lewo i PO-st oraz KO-munizm az 70 lat... dzieki Czolgom, Skotom i strzelaniu z ostrych... do domagajacej sie Godnego zycia Polskiej Ludnosci !/!! A wiec po-nizszy komentarzysto jak myslisz... ktore Klapki sa bardziej Wartosciowe dla Polskiego Narodu... moim zdaniem Nie twoje (??) tylko Pani Alicji !!

Ewa 2021-07-13 13:06:16 Nie zaczekałem na Policję i co mi zrobicie a w ogóle to PiS to same zło. Jak można tak się tłumaczyć?

@@Alicja 2021-07-13 13:02:35 Ależ ja nic takiego nie napisałam, że polityków PISu to nie obowiązuje. Klapek na oczach nie mam, ponieważ nie jestem wyborcą PISu, "pincet plus tyż" nie pobieram jakby co...(to już niestety żartobliwie wtrąciłam). Skomentowałam jedynie artykuł i konkretną osobę w nim wymienioną, a nie osoby dodające komentarze, co obecnie czynię. Widocznie tak samo się zachowujesz na drodze jak pan Geblewicz, skoro go tak bronisz...(to tak idąc twoim tokiem rozumowania)

Mucha nie siada 2021-07-13 12:57:45 Jakim jest urzędnikiem Mucha to świadczy najlepiej fakt, że Duda go wywalił i teraz biedak chce zabłysnąć w Sejmiku

Ala 2021-07-13 12:52:51 Odjechał z miejsc a kolizji przed przyjazdem Policji

Wiking 2021-07-13 12:40:11 Pycha marszałka kroczy......przed upadkiem!!!!!!!

@Alicja 2021-07-13 12:36:36 Idąc twoim tokiem rozumowania, trudno policzyć, ilu polityków PiS powinno natychmiast zrezygnować ze stanowisk. Policzysz? Tylko najpierw zdejmij klapki z oczu

Tak dluugo... 2021-07-13 12:30:09 Jak Spoleczenstwo Szczecina nie dopilnuje w 99,99 % kazdych Wyborow... tak dlugo ich 70-letnie / z lat 1945 - 2015 /po-lityczno Lewicowe "manewry" i po-lityczne doswiadczenia beda braly gore... na ich po-lityczna korzysc i w Szczecinie !! Gdyz w prawdziwej / czyli nie po-falszowanej / Demokracji do Wiekszosci Narodu zawsze Wladza tak Krajem jak i Regionem... bedzie nalezala !!!

Observer 2021-07-13 12:17:09 Jedno można powiedzieć, zachowanie marszałka na drodze skandaliczne!!! Jak największy burak, konsekwencje powinny być wyciągnięte.

Alicja 2021-07-13 12:08:56 W państwie prawa, osoba na stawisku po tak skandalicznym wybryku natychmiast sama zrezygnowałaby ze stanowiska. Niestety do tergo potrzebna jest m.in. klasa i trochę honoru.