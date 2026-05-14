Policyjny pościg w Ińsku. 21-latek bez prawa jazdy i z pozytywnym wynikiem narkotestu

21-latek zatrzymał się dopiero wtedy, gdy stracił panowanie nad kierownicą.

Dynamiczny pościg zakończył się zatrzymaniem 21-letniego kierowcy Seata, który próbował uniknąć kontroli drogowej prowadzonej przez policjantów z Posterunku Policji w Ińsku. Mężczyzna odpowie teraz przed sądem za swoje zachowanie.

Do interwencji policji w Ińsku doszło w poniedziałek. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na bardzo głośny samochód marki Seat, który wyjeżdżał spod jednego z marketów. Policjanci postanowili zatrzymać auto do kontroli. Kierowca zignorował jednak wydawane polecenia i zaczął uciekać.

– Podczas pościgu 21-latek nie reagował na sygnały świetlne i dźwiękowe radiowozu – relacjonuje asp. Wojciech Jędrych, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. – Według relacji policji wykonywał niebezpieczne manewry, wyprzedzał inne pojazdy i stwarzał zagrożenie dla kierowców poruszających się drogą.

Ucieczka zakończyła się, gdy młody kierowca stracił panowanie nad pojazdem i zatrzymał auto na poboczu. Po zatrzymaniu okazało się, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Przeprowadzony narkotest wykazał także obecność środków odurzających w organizmie. Ostateczne wyniki mają potwierdzić szczegółowe badania laboratoryjne.

21-latek usłyszy zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej. Jeśli badania potwierdzą obecność narkotyków, może odpowiadać również za prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających. ©℗

