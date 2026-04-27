Nadchodzi mroźna noc ostrzega IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I st. przed przymrozkami dla całego kraju. Dla wszystkich powiatów województwa zachodniopomorskiego prognozowany jest spadek temperatury powietrza lokalnie do około -1°C, przy gruncie do -4°C.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami wydane dla całego kraju obowiązują od godz. 23 w niedzielę do godz. 7.30 w poniedziałek.

Ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia.

oprac. (ip)

Obraz Gosia K. z Pixabay

