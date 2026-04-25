Ostrzeżenia IMGW I i II stopnia oraz alert RCB przed silnym wiatrem nad morzem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed silnym wiatrem, które zaczną obowiązywać w sobotę w województwie pomorskim i zachodniopomorskim. Także RCB wydało alert dotyczący tych obszarów.

Alerty II stopnia obejmą częściowo województwo pomorskie i zachodniopomorskie. Na tych obszarach prognozowane jest wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 55 km/h, a w porywach do 95 km/h.

Z kolei alerty I stopnia obejmą zachodnią część województwa zachodniopomorskiego, gdzie spodziewany jest silny wiatr o średniej prędkości do 50 km/h, a w porywach do 75 km/h.

Ostrzeżenia zaczną obowiązywać od godz. 9.00 w sobotę i utrzymają się do końca dnia.

Ponadto dla mieszkańców przebywających na terenie województw objętych ostrzeżeniami IMGW, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert przed prognozowanym silnym wiatrem. „Zachowaj ostrożność podczas aktywności na zewnątrz. Nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami” - ostrzega RCB.

Alert obowiązywać będzie przez całą sobotę na terenie województwa: zachodniopomorskiego (powiaty: białogardzki, kołobrzeski, Koszalin, koszaliński, sławieński, Świnoujście, kamieński i gryficki) i pomorskiego (powiaty: bytowski, Gdańsk, Gdynia, kartuski, lęborski, pucki, Słupsk, słupski, Sopot i wejherowski).

Ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia.

