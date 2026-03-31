IMGW ostrzega przed przymrozkami i gęstą mgłą

IMGW poinformował o nowych ostrzeżeniach I stopnia przed przymrozkami dla zachodniej części kraju oraz przed gęstą mgłą dla północno-zachodniej Polski. Potrwają one przez całą noc do godzin porannych następnego dnia. Nadal obowiązują alerty przed opadami śniegu na południu.

Instytut wydał ostrzeżenia I stopnia przed przymrozkami dla zachodniej połowy kraju. Będą one dotyczyły województwa: zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego oraz części woj. warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego i małopolskiego.

Na tych terenach prognozowany jest spadek temperatury powietrza miejscami do około minus 3 st. C, a przy gruncie do minus 6 st. C. Ostrzeżenia te potrwają od wtorku, od godz. 23 do środy, do godz. 8.

Natomiast ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą będą obowiązywały na północnym zachodzie Polski i obejmą województwa: pomorskie, zachodniopomorskie oraz części woj.: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego oraz lubuskiego.

Prognozuje się na tych terenach gęste mgły, w zasięgu których widzialność miejscami będzie wynosić poniżej 200 m. Lokalnie mgły będą marznące, powodując śliskość nawierzchni. Alerty potrwają od wtorku, od godz. 23 do środy do godz. 9.

Nadal obowiązują również ostrzeżenia I stopnia przed opadami śniegu w południowej części woj. śląskiego oraz małopolskiego. Na obszarach położonych powyżej 600 m n.p.m. prognozowane są opady śniegu, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do 15 cm. Według IMGW ich ważność zakończy się we wtorek o godz. 21.

