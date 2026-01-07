IMGW: intensywny śnieg i lokalnie nawet do minus 20 st. C

W tym tygodniu lokalnie temperatura spadnie w nocy do minus 20 st. C - powiedziała PAP rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. Instytut wydał ostrzeżenia II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla części woj. podkarpackiego oraz małopolskiego.
IMGW prognozuje, że w najbliższych dniach (7-9 stycznia) mogą zostać przedłużone ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem, które dotyczą obecnie województwa warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego, oraz wydane zostaną nowe ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla woj. podlaskiego, łódzkiego oraz dla krańców woj. dolnośląskiego i opolskiego.
Instytut przewiduje także przedłużenie ostrzeżeń I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla woj. lubelskiego, podkarpackiego i małopolskiego oraz wydanie ostrzeżeń II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla części woj. podkarpackiego oraz małopolskiego.
Jak poinformowała w środę rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek, w tym tygodniu temperatura lokalnie przy gruncie może spaść nocą nawet do minus 20 st. C. - To jest oczywiście długoterminowa prognoza, która może jeszcze się zmienić. Teraz także prognozujemy opady śniegu. Będą też one występować z początkiem przyszłego tygodnia - powiedziała.
Ostrzeżenie I stopnia oznacza występowanie zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia, a II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.