Nad Pomorze Zachodnie nadciąga kolejna wichura. W porywach do 130 km/h

W Pomorze Zachodnie od piątkowego wieczoru prawdopodobnie uderzą kolejne huraganowe wiatry. Najgorzej ma być w strefie nadmorskiej, gdzie wiatr w podmuchach może osiągać 130 km/h, ale w innych częściach regionu nie będzie wiele lepiej.

Kolejne załamanie pogody to efekt nadciągającego nad Polskę niżu Eunice. W związku z nim ostrzeżenia najwyższego, trzeciego stopnia zostały wydane przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego na podstawie komunikatu IMGW Wydział w Szczecinie. Pierwsze mówi o możliwości wystąpienia silnego wiatru na terenie powiatów: choszczeńskiego, drawskiego, goleniowskiego, gryfińskiego, łobeskiego, myśliborskiego, polickiego, pyrzyckiego, stargardzkiego, szczecineckiego, świdwińskiego i wałeckiego oraz Szczecina. Przewiduje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 120 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Miejscami możliwe będą burze. Ostrzeżenie obowiązuje od piątku (18 lutego) od godz. 20 do soboty do godz. 18.

Drugie ostrzeżenie przed silnym wiatrem obowiązuje w tym samym terminie i obejmuje teren powiatów: białogardzkiego, gryfickiego, kamieńskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego oraz Koszalina i Świnoujścia. Tu przewiduje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 50 km/h do 60 km/h, w porywach aż do 130 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Miejscami także możliwe będą burze.

(k)