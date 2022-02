Wichura, która uderzyła w Pomorze Zachodnie w nocy ze środy na czwartek, nie zdążyła jeszcze dobrze osłabnąć, a już pojawiły się ostrzeżenia przed kolejnym silnym wiatrem w czwartek wieczorem.

Tym razem synoptycy przewidują wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h,

w porywach do 75 km/h, z północnego-zachodu i zachodu. Ostrzeżenie obowiązuje w czwartek od godz. 16 do godz. 22.

(k)