Na zlecenie zachodniopomorskiej prokuratury na Kanarach zatrzymali członków vatowskiej grupy przestępczej

Jak przeciętny Kowalski zwinie cukierek to dopiero jest a tu za grube miliony poręczenie majątkowe!!!! Polska to dobry kraj!

Jak widać przestępcy najlepsze lody kręcą za rządu Morawieckiego. Ale co się dziwić skoro mafia VAT działała nawet w ministerstwie finansów za czasów premier Szydło. I jak w tym kraju ma być dobrze?

Gonic Oszustow... ile i gdzie sie da - czy to PO czy PiS...!/!

No to uszczelnili :) Tak uszczelnili, że mafii vatowskich jest jeszcze więcej niż kiedyś.

A więc to stąd się biorą olbrzymie majątki, a nie z uczciwej pracy :(

kolo

2022-06-07 09:24:22

teraz juz chyba wiecie skad te ujadanie na ulicach i na protestach....jak sie interes przez lata krecił wspaniale a urzedasy donalda zabraniali ich kontrolowac bo sami lody krecili to teraz jak im się jarek dobrał do d...py jest wilelki skowyt.... sam znam firme która ujada na pis bo jak to mowią za donalda mogli trochę na boku dorobic ....na moja uwagę ze przeciez okradali nas wszystkich tylko parsknęli smiechem...