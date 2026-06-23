Na upały: mgiełka i poidełka

Prognozy wskazują, że najbliższe dni mogą być naprawdę gorące. Na te zapowiedzi synoptyków reaguje szczeciński Zakład Wodociągów i Kanalizacji i przekazuje, że w mieście zorganizuje trzy miejsca, w których będzie można schłodzić się przyjemną mgiełką. W gotowości są także jego poidełka.
- Kurtyny zostaną ustawione koło biurowca Oxygen, Placu Adamowicza oraz na placu Zwycięstwa - przekazuje Hanna Pieczyńska, rzeczniczka prasowa ZWiK w Szczecinie. - Wszystkie będą włączane gdy temperatura wyniesie powyżej 27 stopni.
Wodna mgiełka, która pojawia się przy kurtynach i słupkach daje nie tylko przyjemne ochłodzenie, ale także mnóstwo zabawy dla najmłodszych.
W upalne dni szczególnie ważne jest też odpowiednie nawadnianie.
- Spacerując po wielu miejscach w naszym mieście nie musimy się obawiać, że wody nam zabraknie - przypomina Hanna Pieczyńska. - Nasze poidełka można znaleźć przy alejce spacerowej obok Arkonki, na Różance oraz Bulwarach i wielu innych miejscach w mieście. Swój bidon napełnić można także w innych miejscach.
Poidełka ZWiK-u są specjalnie oznaczone.
(sag)