Na upały: mgiełka i poidełka

Wodna mgiełka, która pojawia się przy kurtynach i słupkach daje nie tylko przyjemne ochłodzenie, ale także mnóstwo zabawy dla najmłodszych. Fot. Dariusz Gorajski

Prognozy wskazują, że najbliższe dni mogą być naprawdę gorące. Na te zapowiedzi synoptyków reaguje szczeciński Zakład Wodociągów i Kanalizacji i przekazuje, że w mieście zorganizuje trzy miejsca, w których będzie można schłodzić się przyjemną mgiełką. W gotowości są także jego poidełka.

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- Kurtyny zostaną ustawione koło biurowca Oxygen, Placu Adamowicza oraz na placu Zwycięstwa - przekazuje Hanna Pieczyńska, rzeczniczka prasowa ZWiK w Szczecinie. - Wszystkie będą włączane gdy temperatura wyniesie powyżej 27 stopni.

Wodna mgiełka, która pojawia się przy kurtynach i słupkach daje nie tylko przyjemne ochłodzenie, ale także mnóstwo zabawy dla najmłodszych.

W upalne dni szczególnie ważne jest też odpowiednie nawadnianie.

- Spacerując po wielu miejscach w naszym mieście nie musimy się obawiać, że wody nam zabraknie - przypomina Hanna Pieczyńska. - Nasze poidełka można znaleźć przy alejce spacerowej obok Arkonki, na Różance oraz Bulwarach i wielu innych miejscach w mieście. Swój bidon napełnić można także w innych miejscach.

Poidełka ZWiK-u są specjalnie oznaczone.

(sag)

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