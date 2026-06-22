Będą czasowe utrudnienia w ruchu na ul. Rostockiej, żeby nie zabrakło wody

Utrudnieniami objęta będzie ul. Rostocka od skrzyżowania z ul. Czeską do wysokości centrum handlowego E.Leclerc. Fot. ZWiK Szczecin

Już dziś, w poniedziałek 22 czerwca, rozpoczynają się prace związane z przebudową sieci wodociągowej w ciągu ulicy Rostockiej w Szczecinie. Inwestycja ma poprawić niezawodność dostaw wody. Kierowcy oraz pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami, w tym z wprowadzeniem ruchu wahadłowego.

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Zadanie obejmuje prace na odcinku o długości około 720 metrów. Z uwagi na lokalizację infrastruktury podziemnej w pasie drogowym, pomimo zastosowania metody bezwykopowej, na ulicy Rostockiej wprowadzony będzie ruch wahadłowy z sygnalizacją świetlną. Utrudnienia rozpoczną się 22 czerwca i potrwają do końca wakacji.

Utrudnieniami objęta będzie ul. Rostocka od skrzyżowania z ul. Czeską do wysokości centrum handlowego E.Leclerc. Wykonawca będzie prowadził prace na sukcesywnie przesuwających się odcinkach o długości około 150 metrów, postępując w kierunku E.Leclerc.

W trakcie prowadzenia robót mogą wystąpić czasowe przerwy w dostawie wody.

– Wszystkie wyłączenia będą planowane z odpowiednim wyprzedzeniem, a informacje o dokładnych terminach i rejonach odcięć będą przekazywane mieszkańcom z wyprzedzeniem – zapowiada Hanna Pieczyńska, rzeczniczka Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie i apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie.

Wykonawcą inwestycji jest firma WASTE JAWORSKI Spółka Komandytowa, a całkowity koszt prac wynosi niemal 1,9 mln zł netto. Całość zadania zgodnie z umową ma być zrealizowana do 30 września 2026 r.

(k)

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