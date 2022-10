Na Pomorzanach grasują złodzieje

Niepokojące informacje docierają ze szczecińskiego osiedla Pomorzany. Od dłuższego czasu mieszkańcy alarmują o włamaniach do mieszkań i piwnic lub próbach włamania. Sytuacja wydaje się poważna, ponieważ zainterweniowała zarówno spółdzielnia, jak i rada osiedla.

W ogłoszeniu zamieszczonym 16 września przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Kolejarz” napisano: „Administracja Osiedla USTRONIE ostrzega przed złodziejami!!! Informujemy, że otrzymaliśmy informacje od mieszkańców naszego osiedla o włamaniach do mieszkań. Prosimy o zachowanie ostrożności, należyte zamykanie drzwi do budynków, piwnic oraz zwracania uwagi na nieznane osoby bądź samochody”.

Doniesienia mieszkańców Pomorzan, zamieszczane w internecie – mówią o włamaniach i próbach włamań do mieszkań, piwnic i samochodów między innymi przy ulicy 9 Maja, Budziszyńskiej, Włościańskiej, Ruskiej, Klemensiewicza. Mieszkańcy otwarcie mówią o tym, że się boją, a ilość włamań to już na osiedlu istna plaga. O interwencję poproszono zarówno spółdzielnię, jak i służby.

Komenda Miejska Policji potwierdza tylko kilka interwencji:

– We wrześniu br. wszczęto 3 postępowania w sprawie kradzieży z włamaniem na terenie Pomorzan – informuje mł. asp. Paweł Pankau, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. – W tym samym okresie policjanci otrzymali również zgłoszenia z innych części miasta. Zestawiając analogiczny okres roku poprzedniego, ogólna liczba prowadzonych w tym czasie postępowań jest na porównywalnym poziomie.

Przewodniczący Rady Osiedla Pomorzany Jerzy Długołęcki potwierdza, że włamania – głównie do piwnic – miały miejsce. Zaleca on mieszkańcom większą ostrożność i czujność, zwłaszcza kiedy wpuszczają do klatek schodowych obcych ludzi. ©℗

(aj)