Na chodnikach śnieg i lód. Można zgłaszać sygnały do ZDiTM

Fot. Anna Gniazdowska

Chodniki i ulice w Szczecinie w ostatnich dniach zamieniły się w lodowisko. W wielu miejscach przejście nimi było, albo nadal jest, bardzo trudne. Mieszkańcy się skarżą, a miejskie służby zapewniają, że walczą z zalegającym śniegiem i lodem.



- Przy ręcznym odśnieżaniu i skuwaniu lodu na chodnikach pracuje dziś ponad 50 pracowników interwencyjnych Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, dodatkowo jeździ także samochód - poinformował w środę 10 stycznia Kacper Reszczyński ze szczecińskiego ZDiTM. - Łącznie, pomimo braku opadów śniegu, wciąż pracuje ok. 150 osób z ZDiTM i jego wykonawców.

Zespoły, realizując dodatkowe zlecenia interwencyjne, pracują m.in. na: ul. Łącznej, ul. Strzałowskiej, ul. Złotowskiej, osiedlu Zawadzkiego, a także na pl. Grunwaldzkim i al. Papieża Jana Pawła II. Pracowały również w poniedziałek i wtorek, odśnieżając m.in. na osiedlu Zawadzkiego i Warszewie. Pracownicy zespołów interwencyjnych działają tam, gdzie ZDiTM nie ma podpisanych umów na odśnieżanie.

- Pracownicy zawsze starają się odśnieżać także chodniki znajdujące się w okolicach miejsc administracji publicznej takich, jak szkoły czy szpitale. Zespoły interwencyjne ZDiTM będą pracowały tak długo, jak będzie konieczne odśnieżanie ręczne - zapewnia Reszczyński.

I zapewnia, że wszystkie drogi w mieście, ujęte w harmonogramach odśnieżania z 1., 2. i 3. kategorii, mają przejezdność.

- Obecnie realizowane są głównie zgłoszenia o nieodśnieżonych drogach pochodzące od mieszkańców - mówi rzecznik ZDiTM. - Ostatnie opady śniegu spowodowały, że pojazdy odśnieżające pracowały bez przerwy 24 godziny na dobę; zmieniali się tylko ich kierowcy.

Sygnały o nieodśnieżonych miejscach można zgłaszać od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30 pod numerami telefonu: 91 48 00 523 i 91 48 00 524. Poza wymienionymi godzinami pracy można dzwonić w tej sprawie do Centrali Ruchu ZDiTM 91 48 00 403.

(K)