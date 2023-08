Dłuższe wakacje w rozkładach. Będzie tłok na liniach

Choć wakacje się kończą, na wielu liniach ZDiTM utrzyma wakacyjne rozkłady jazdy, co oznacza zwiększenie tłoku w tramwajach i autobusach Fot. Dariusz GORAJSKI

Wakacje dobiegają końca, ale pasażerowie miejskiej komunikacji mogą tego nie zauważyć studiując rozkłady jazdy. Odczują za to dość dotkliwie w praktyce, ponieważ na wielu liniach szczeciński Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego utrzymuje wakacyjne rozkłady jazdy. A to oznacza letnią, czyli mniejszą częstotliwość kursowania i w efekcie znacznie większy tłok.

– W związku z ustaleniem daty rozpoczęcia roku szkolnego na 4 września funkcjonowanie rozkładów jazdy na wakacje i dni wolne od nauki w szkołach zostaje przedłużone do 1 września – informuje Kacper Reszczyński, rzecznik prasowy ZDiTM. – W dniach 2 i 4 września wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

Od soboty, 2 września, tramwaje linii 12 będą kursować na dawnej trasie Dworzec Niebuszewo – Pomorzany, z częstotliwością co 6-9 min w godzinach szczytu, w pozostałych godzinach bez zmian. Na tramwajowych liniach 2, 7, 8, 10 i 11 w dni powszednie do odwołania obowiązywać będą rozkłady jazdy na dni wolne od nauki w szkołach, co z pewnością nie zostanie przyjęte pozytywnie przez pasażerów. Zwiększy się bowiem frekwencja w związku z powrotem uczniów do szkół.

Przywrócone zostaną rozkłady jazdy obowiązujące w dni nauki w szkołach na autobusowych liniach 53, 60, 61, 66, 67, 80, 86, 103, 106, 107, 222, 223, 227, 904. Przywrócone zostanie również kursowanie zawieszonych na okres wakacji linii 98 i 908. Niestety, likwidowane są polickie linie 110 i 111, natomiast na linii 109 kursy realizowane będą w dni powszednie w godz. 7-8 i 14-15 co 20 minut (w okresie wolnym od nauki w szkołach co 40 minut). Realizację kursów dowozowych do zakładów pracy w Jasienicy zapewni linia 109 (w miejsce linii 111). ©℗

Tomasz TOKARZEWSKI