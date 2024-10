Na Chałubińskiego wróciły autobusy

Ulica Chałubińskiego ma nową nawierzchnię i jest już przejezdna. Fot. Elżbieta KUBOWSKA

Ulica Tytusa Chałubińskiego w Koszalinie jest już przejezdna. Z powodu remontu była ona przez pół roku zamknięta dla ruchu. W sobotę (28 września) wróciły na nią autobusy linii nr 8, 9, 10, 15 i 20. Wcześniej umożliwiono ruch innym pojazdom. To ulga m.in. dla pacjentów i pracowników Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika.

Zakończył się objazd wprowadzony na czas remontu ulicy Chałubińskiego i autobusy linii nr 8, 9, 10, 15 i 20 nie przejeżdżają już przez ulicę Karłowicza. Korekta rozkładów jazdy nie zmieniła czasów odjazdów na pozostałych odcinkach tras.

– Dodatkowo na liniach nr 9 i 20 pozostawione zostały przystanki noszące nazwę Szpital (tymczasowy) – poinformował koszaliński Zarząd Dróg i Transportu. – Obsługiwane są w dalszym ciągu w obu kierunkach, w jakich realizowane są kursy tych linii.

Przypomnijmy, że realizacja inwestycji pod nazwą „Przebudowa ul. T. Chałubińskiego w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Jutrzenki” ruszyła na początku kwietnia br. Wykonawcą prac została spółka Domar Kazimierz Domaracki (z Tatowa k. Biesiekierza), która wygrała przetarg z ofertą 12,8 mln zł. Przebudowa ma przyznane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (50 proc.). Umowę w tej sprawie podpisano w ub. roku.

Na przebudowę składa się utworzenie nowych miejsc postojowych (141), jednojezdniowej dwukierunkowej drogi o długości 860 m, obustronnych chodników, trzech zatok autobusowych, czterech wiat przystankowych, drogi dla rowerów łączącej istniejące ścieżki od skrzyżowania z ul. Jutrzenki do skrzyżowania z ul. Leśną oraz brakującego odcinka kanalizacji deszczowej, ponadto modernizacja oświetlenia ulicznego oraz rozbudowa kanału technologicznego.

Ulica Chałubińskiego jest ważną trasą w mieście, stanowi bowiem dojazd do Szpitala Wojewódzkiego i na SOR. Jej nawierzchnia była w złym stanie, brakowało też miejsc parkingowych. Początkowo zakładano, że przebudowa potrwa 40 miesięcy, gdyż rządowa dotacja, którą ma wypłacać wojewoda, została rozłożona na trzy lata. Jednak wykonawca w ciągu pół roku wyremontował ulicę.

Podczas robót drogowych konieczne było etapowe wyłączanie niektórych odcinków ulicy z ruchu, choć cały czas zapewniano dojazd do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Osoby korzystające z komunikacji miejskiej miały dłuższą drogę do pokonania między tymczasowymi przystankami a szpitalem. Teraz autobusy znów się zatrzymują tuż przy tej placówce, co jest dużym ułatwieniem szczególnie dla chorych. ©℗

(ek)