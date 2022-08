Można pomóc Tymoteuszowi i Maurycemu. Półmaraton i szczytny cel

W niedzielę 28 sierpnia odbędzie się 43. PKO Półmaraton Szczecin oraz towarzyszący mu bieg na 10 km. Zawody zorganizowane zostaną w formule tradycyjnej oraz wirtualnej. Podczas biegów zaplanowano również charytatywną akcję „Biegnę dla Tymoteusza i Maurycego”.

Zawodnicy tegorocznego PKO Półmaratonu w Szczecinie wybiegną o godz. 9 z punktu startowego przy kąpielisku Arkonka. Pobiegną wzdłuż al. Wojska Polskiego i ul. Arkońskiej. Na liście startowej półmaratonu znalazło się już ponad 860 zawodników. O godz. 12.30 wystartują biegacze „na dyszkę”, których zgłosiło się już blisko 300.

– Biegnąc w 43. PKO Półmaratonie w Szczecinie można zrobić coś dobrego dla siebie, ale także dla innych. Biegacze poprawiają swoją formę fizyczną, a jednocześnie pomagają zebrać niezbędne środki potrzebne na specjalistyczną rehabilitację dwóch chłopców. Zachęcam wszystkich do udziału i życzę powodzenia – mówi Tomasz Cemel, dyrektor Regionalnego Oddziału Detalicznego PKO Banku Polskiego w Szczecinie.

W szczecińskim 43. PKO Półmaratonie będzie mógł wystartować każdy biegacz na świecie, a nie tylko ci, którzy pojawią się w stolicy Pomorza Zachodniego. Umożliwia to wirtualna formuła biegu. Dystans półmaratonu można pobiec od 29 sierpnia do 11 września, wybierając dogodny termin oraz porę dnia. Odcinek 21,1 km można pokonać na raz albo rozkładając go na maksymalnie cztery fragmenty trasy. Swój bieg należy zarejestrować urządzeniem z wbudowanym nadajnikiem GPS. Wszyscy uczestnicy biegu mogą liczyć na koszulki i medale z motywem morskiej żeglugi.

Zawodnicy startujący w półmaratonie i w biegu na 10 km mogą włączyć się w akcję charytatywną „Biegnę dla…” i pomóc 17-letniemu Tymoteuszowi, który cierpi na autyzm oraz 15-letniemu Maurycemu z zespołem Aspergera. Chłopcy potrzebują specjalistycznej terapii oraz rehabilitacji, w szczególności pobytu na turnusach rehabilitacyjnych.

Biegacze chętni, by wesprzeć leczenie chłopców, przyczepią na koszulkę specjalne identyfikatory akcji. Organizator inicjatywy, Fundacja PKO Banku Polskiego, w zamian za ich zaangażowanie przekaże darowiznę na rzecz beneficjentów. Identyfikatory akcji będzie można odbierać w biurze zawodów w czasie jego pracy.

Od początku istnienia programu zorganizowano 496 akcji „Biegnę dla…”, dzięki którym wsparto ponad 560 osób kwotą ponad 6,54 mln zł. Do akcji włączyło się prawie 220 tys. biegaczy. Akcje te są częścią programu PKO Banku Polskiego „PKO Biegajmy razem”. Już we wrześniu odbędzie się 6. PKO Bieg Charytatywny w 12 miastach Polski.

(K)