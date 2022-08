Pożegnali lato biegając o zachodzie słońca w Pobierowie

W sobotę na plaży w Pobierowie odbyły się „Biegi o zachodzie słońca”, które były pożegnaniem serii imprez jakie odbywały się przez całe lato w tej rozbieganej gminie. Na początku sezonu był bieg o wschodzie słońca, który mimo wczesnej pory (godz. 6) zgromadził wielu amatorów biegania.

W sobotę dzieci biegały na dystansie 100 metrów, a dorośli pobiegli na trasie liczącej 4 km. Nie ma co ukrywać, że kolumna biegaczy była bardzo rozciągnięta, gdyż biegli tu zarówno „zawodowcy” oraz amatorzy, którzy potraktowali to jako okazję do sprawdzenia swoich sił. Niektórzy wbiegali na metę dość zmęczeni, ale otrzymywali gorące oklaski od widzów.

Każdy z uczestników otrzymał pamiątkową koszulkę, medal i posiłek biegacza. Najlepsi otrzymali kosze upominkowe ufundowane przez sponsorów, którymi byli m.in.: gmina Rewal, spółka Wodociągi Rewal, smażalnia ryb u Jacha w Pobierowie, restauracja „Sabat”, New Jork Pizza Pobierowo i Nadmorska Kolej Wąskotorowa.

Tekst i fot. Mirosław KWIATKOWSKI