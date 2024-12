Można już przejechać od Mierzyna do Stobna

Początek remontowanego odcinka drogi zlokalizowany jest na skrzyżowaniu z ul. Wędrowną i ul. Osiedle Pod Lipami w Mierzynie, a jego koniec w Stobnie. Fot. Starostwo Powiatowe w Policach

Inwestycja prowadzona na drodze Stobno-Mierzyn już jest zakończona i odebrana. Dwa miesiące przed terminem. Od dziś (środa, 18 grudnia) można tamtędy jeździć swobodnie.

Początek 930-metrowego remontowanego odcinka drogi zlokalizowany jest na skrzyżowaniu z ul. Wędrowną i ul. Osiedle Pod Lipami w Mierzynie, a jego koniec w Stobnie.

Zakres remontu obejmował m.in: frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o średniej gr. 6 cm, ułożenie dwóch warstw bitumicznych, częściowo wykonanie pełnej konstrukcji jezdni, budowę chodnika na odcinku od ul. Wędrownej do ul. Kocanki, budowę chodnika do wysokości posesji nr 2 w m. Stobno, wycinkę kilku drzew z uwagi na zły ich stan oraz kolizję z inwestycją, wykonanie cięć technicznych krzewów w celu uzyskania skrajni drogowej, wykonanie poboczy z zagęszczonego frezu. Wartość inwestycji to 1 958 319,67 zł brutto.

(sag)