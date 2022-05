Samochód wjechał pod pociąg. Prowadząca auto i jej piesek wyszli z tego bez większych obrażeń!

Dobre wieści w sprawie stanu kobiety, która samochodem wjechała pod pociąg. Jak nas właśnie poinformowała Paulina Heigel, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, obrażenia poszkodowanej okazały się znacznie mniej rozległe, niż się początkowo wydawało.

Kobieta poza ogólnymi potłuczeniami doznała jedynie urazu nadgarstka. Co z uwagi na okoliczności, przebieg wypadku oraz skalę zniszczenia samochodu, wydaje się niemal cudem.

- Okazuje się, że poszkodowana miała mimo wszystko ogromne szczęście - przyznaje Paulina Heigel. - To nie koniec dobrych wiadomości. W chwili wypadku poszkodowana w samochodzie nie była sama, ale towarzyszącemu jej pieskowi również nic się nie stało.

Wcześniejsza informacja

Śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego została przetransportowana do jednego ze szczecińskich szpitali kobieta, która w środę (11 maja) samochodem wjechała pod pociąg na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Stobnie. Jest poważnie ranna - urazy kończyn dolnych i miednicy, ale żyje.

Do wypadku doszło tuż przed godz. 15. Kierująca Fordem 59-letnia kobieta nie zatrzymała się przed znakiem stop i wjechała wprost pod nadjeżdżający niemiecki pociąg regionalny, jadący do Szczecina. Na skutek zderzenia została zakleszczona w pojeździe. W jej wydobyciu z auta musieli pomóc strażacy ze Szczecina oraz Polic.

Na pomoc rannej zostało wezwane pogotowie. Przytomną i samodzielnie oddychającą - choć z poważnymi urazami kończyn dolnych oraz miednicy - kobietę śmigłowcem LPR przetransportowano do szpitala przy ul. Unii Lubelskiej.

Na skutek zderzenia w pociągu nikt nie został ranny. Jednak skład pozostanie na miejscu zdarzenia do zakończenia czynności prowadzonych przez śledczych, czyli prawdopodobnie jeszcze przez kilka godzin. Do tego czasu będzie zablokowany ruch pociągów od strony Niemiec do Szczecina.

