Płonęła stacja demontażu pojazdów

Ogromny dym widoczny był nawet ze Szczecina. Straż w bardzo krótkim czasie otrzymała co najmniej kilkadziesiąt telefonów o tym zdarzeniu.

- Kiedy przybyliśmy na miejsce, okazało się, że palą się samochody ustawione w stos - relacjonuje mł. bryg. mgr inż. Piotr Tuzimek, zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Policach. - Pożar był już dość mocno rozwinięty. Pierwszymi czynnościami, jakie musieliśmy podjąć, to obrona hali, która znajdowała się blisko tego składowiska. Doszło do zawalenia wiaty, natomiast sama hala została obroniona. Usuwaliśmy również zbiorniki z gazami palnymi, z substancjami niebezpiecznymi z bezpośredniego sąsiedztwa hali.

Na miejscu było dziesięć zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej, w tym również siły i środki z terenu Szczecina.

- Można powiedzieć, że pożar jest przez nas opanowany - informował po godz. 13 Piotr Tuzimek. - Sukcesywnie go dogaszamy. Na pewno potrwa to jeszcze kilka godzin. Palą się pojazdy, ich wnętrza, co chwilę dochodzi do małych wybuchów zbiorników w pojazdach. Substancje, które się wydzielają, to substancje z tworzyw sztucznych, tkanin, ogumienia, cały czas trwa praca w aparatach powietrznych.

W pożarze został poszkodowany 24-letni mężczyzna. Ma poparzenia I stopnia twarzy, szyi i kończyny górnej. Był przytomny, a jego stan ratownicy określili jako stabilny. Trafił do szpitala.

Jeszcze po ugaszeniu pożaru strażacy będą dokładnie przeszukiwać całe składowisko.

- Widzimy, że nawet po ugaszeniu w różnych miejscach ten ogień się jednak pojawia - tłumaczy Piotr Tuzimek. - Pojazdy są zgromadzone na dość dużej powierzchni. Nasze czynności dzielimy teraz na gaszenie pożaru i dogaszanie ognisk, które się pojawiają.

Nie wiadomo jeszcze co było przyczyną ognia.

- To stacja demontażu pojazdów, podejrzewamy, że były prowadzone procesy związane z cięciem, rozcinaniem karoserii, takie informacje otrzymaliśmy od okolicznych osób - mówi P. Tuzimek. - Pewnie doszło do jakiegoś nieszczęśliwego wypadku. Na tym etapie jednak nie chcemy przesądzać, co było bezpośrednim powodem wybuchu tego pożaru.

(gan)

Film: Mirosław Kwiatkowski

***

Wcześniejsza informacja

Do poważnego pożaru doszło w czwartek 10 czerwca około południa w Stobnie. Płonie tam stacja demontażu pojazdów. Trwa akcja gaśnicza - na miejscu jest dziesięć zastępów straży pożarnej. (gan)