Gnał po S6 prawie 200 km/h. Mandatu nie przyjął

Policjanci z gryfickiej drogówki, pełniący służbę w ramach zachodniopomorskiej grupy SPEED, zatrzymali kierowcę, który rażąco przekroczył dopuszczalną prędkość na drodze ekspresowej S6.
Przy ograniczeniu prędkości do 120 km/h, 35-letni mężczyzna kierujący land roverem pędził z prędkością 193 km/h drogą S6.
Za popełnione wykroczenia policjanci nałożyli na 35-latka mandat w wysokości 1000 zł oraz 11 punktów karnych.
Mężczyzna odmówił przyjęcia mandatu, więc funkcjonariusze sporządzili dokumentację do wniosku o ukaranie do sądu.
(k)