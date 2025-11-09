Gnał po S6 prawie 200 km/h. Mandatu nie przyjął

Mężczyzna odmówił przyjęcia mandatu, więc funkcjonariusze sporządzili dokumentację do wniosku o ukaranie do sądu.

Za popełnione wykroczenia policjanci nałożyli na 35-latka mandat w wysokości 1000 zł oraz 11 punktów karnych.

Przy ograniczeniu prędkości do 120 km/h, 35-letni mężczyzna kierujący land roverem pędził z prędkością 193 km/h drogą S6.

Policjanci z gryfickiej drogówki, pełniący służbę w ramach zachodniopomorskiej grupy SPEED, zatrzymali kierowcę, który rażąco przekroczył dopuszczalną prędkość na drodze ekspresowej S6.

Komentarze

Piotr 2025-11-09 15:40:35 Ale jakie 1000 zł mandatu za przekroczenie o 80 km/h. coś się redaktorowi popietroliło.

anonim 2025-11-09 14:34:30 "W Niemczech to normalna prędkość" - W Niemczech na ekspresówce to normalna prędkość? To ciekawe. Opowiesz nam coś więcej?

@AMG V8 2025-11-09 14:11:18 A w życiu - to nie jest normalna prędkość w Niemczech - coś ci się pokręciło - normalna - zalecana prędkość na autostradach w Niemczech to 130kmph - na niektórych odcinkach autostrad dopuszcza się wyższe prędkości ale się ich nie rekomenduje - niewiele widać rozumiesz a twój chrupek amg nie ma startu do leciwego phaetona z w12 - spadaj.

Prawda 2025-11-09 13:57:10 Oczywiście do czasu ukarania przez sąd zostało mu zabrane prawo jazdy, prawda?

@ AMG V 8 2025-11-09 13:28:55 Jesteś zauroczony normalnością niemiecką ? Chciał byś wprowadzić ją w Polsce ? Cierpliwości, już się zaczyna.

Speed 2025-11-09 13:01:10 Takie sprawy w przyspieszonym tempie winny sie odbywać. Kara ? 50% wartości pojazdu. Tylko kary finansowe przemawiają do rozumu. Niestety

@amg v8 2025-11-09 12:59:45 To niech tam jeździ z korzyścią dla mieszkańców Polski .

kolo do kasacji 2025-11-09 12:58:31 Do czasu rozprawy powinien siedzieć - a wtedy niech by się ciągnęło

AMG V8 2025-11-09 12:49:58 W Niemczech to normalna prędkość u nas pirat drogowy

Haha 2025-11-09 12:11:16 I teraz społeczeństwo będzie płaciło za biurokrację a facet ma to w nosie. Nie trzeba być posłem ani aenatorem by być w nadzwyczajnej kaście

Mejza bis 2025-11-09 12:08:44 Może Mejza, może i zwykły obywatel.

Gość 2025-11-09 11:55:24 Gość liczy na przedawnienie kary że względu na największą w świecie opieszałość polskich sądów ale może się przeliczyć i zapłaci kilka krotnie więcej.

Ale, 2025-11-09 11:49:52 nie Mejza , co? Z drugiej strony, droga gładka prosta , co to jest 200 km/h. ? To po cholerę robią takie samochody? Rowery, a nie land rowery produkujcie!Jak się zabije, Jego dyńka!