Niedziela, 09 listopada 2025 r. 
REKLAMA 6 szczecin
REKLAMA

Gnał po S6 prawie 200 km/h. Mandatu nie przyjął [FILM]

Data publikacji: 09 listopada 2025 r. 11:18
Ostatnia aktualizacja: 09 listopada 2025 r. 15:48
Gnał po S6 prawie 200 km/h. Mandatu nie przyjął
Fot. zrzut ekranu z policyjnego filmu.  

Policjanci z gryfickiej drogówki, pełniący służbę w ramach zachodniopomorskiej grupy SPEED, zatrzymali kierowcę, który rażąco przekroczył dopuszczalną prędkość na drodze ekspresowej S6.

REKLAMA

Przy ograniczeniu prędkości do 120 km/h, 35-letni mężczyzna kierujący land roverem pędził z prędkością 193 km/h drogą S6.

 

 

Za popełnione wykroczenia policjanci nałożyli na 35-latka mandat w wysokości 1000 zł oraz 11 punktów karnych.

Mężczyzna odmówił przyjęcia mandatu, więc funkcjonariusze sporządzili dokumentację do wniosku o ukaranie do sądu.

(k)

REKLAMA

Komentarze

Piotr
2025-11-09 15:40:35
Ale jakie 1000 zł mandatu za przekroczenie o 80 km/h. coś się redaktorowi popietroliło.
anonim
2025-11-09 14:34:30
"W Niemczech to normalna prędkość" - W Niemczech na ekspresówce to normalna prędkość? To ciekawe. Opowiesz nam coś więcej?
@AMG V8
2025-11-09 14:11:18
A w życiu - to nie jest normalna prędkość w Niemczech - coś ci się pokręciło - normalna - zalecana prędkość na autostradach w Niemczech to 130kmph - na niektórych odcinkach autostrad dopuszcza się wyższe prędkości ale się ich nie rekomenduje - niewiele widać rozumiesz a twój chrupek amg nie ma startu do leciwego phaetona z w12 - spadaj.
Prawda
2025-11-09 13:57:10
Oczywiście do czasu ukarania przez sąd zostało mu zabrane prawo jazdy, prawda?
@ AMG V 8
2025-11-09 13:28:55
Jesteś zauroczony normalnością niemiecką ? Chciał byś wprowadzić ją w Polsce ? Cierpliwości, już się zaczyna.
Speed
2025-11-09 13:01:10
Takie sprawy w przyspieszonym tempie winny sie odbywać. Kara ? 50% wartości pojazdu. Tylko kary finansowe przemawiają do rozumu. Niestety
@amg v8
2025-11-09 12:59:45
To niech tam jeździ z korzyścią dla mieszkańców Polski .
kolo do kasacji
2025-11-09 12:58:31
Do czasu rozprawy powinien siedzieć - a wtedy niech by się ciągnęło
AMG V8
2025-11-09 12:49:58
W Niemczech to normalna prędkość u nas pirat drogowy
Haha
2025-11-09 12:11:16
I teraz społeczeństwo będzie płaciło za biurokrację a facet ma to w nosie. Nie trzeba być posłem ani aenatorem by być w nadzwyczajnej kaście
Mejza bis
2025-11-09 12:08:44
Może Mejza, może i zwykły obywatel.
Gość
2025-11-09 11:55:24
Gość liczy na przedawnienie kary że względu na największą w świecie opieszałość polskich sądów ale może się przeliczyć i zapłaci kilka krotnie więcej.
Ale,
2025-11-09 11:49:52
nie Mejza , co? Z drugiej strony, droga gładka prosta , co to jest 200 km/h. ? To po cholerę robią takie samochody? Rowery, a nie land rowery produkujcie!Jak się zabije, Jego dyńka!
S6
2025-11-09 11:48:47
Kiedy w końcu pojedziemy nową S6 Sianów Słupsk niby gotowa wg informacji GDDKiA w Szczecinie a kierowcy się męczą w korkach i wahadlach na tych odcinkach.

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

6 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA