Wtorek, 14 października 2025 r. 
Poseł Łukasz Mejza jechał z prędkością 200 km/h. Odmówił przyjęcia mandatu

Data publikacji: 14 października 2025 r. 12:15
Ostatnia aktualizacja: 14 października 2025 r. 14:23
Fot. gov.pl (licencja CCA 3.0 Poland)  

Poseł PiS Łukasz Mejza jechał trasą S3 w powiecie polkowickim (Dolnośląskie) z prędkością 200 km/h, odmówił przyjęcia mandatu, zasłaniając się immunitetem poselskim. „Policja zrobiła swoje. Mejza odpowie za ten barbarzyński rajd” – napisał szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Rzecznik Komendy Powiatowej Policji we Polkowicach podkom. Przemysław Rybikowski przekazał PAP, że do zdarzenia doszło w poniedziałek o godz. 10.40 na trasie S3, pomiędzy miejscowościami Gaworzyce a Radwanice.

- Funkcjonariusze zatrzymali auto, które jechało z prędkością 200 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 120 km/h – powiedział policjant. Dodał, że kierowca auta został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tys. zł i 15 punktami karnymi.

- Odmówił przyjęcia mandatu, wskazując, że chroni go immunitet poselski – powiedział podkom. Rybikowski. Policjant nie ujawnił, że chodzi o posła PiS Łukasza Mejzę.

Do sprawy odniósł się szef MSWiA Marcin Kierwiński. Na portalu X napisał: „Niejaki Mejza pędził 200 km/h. Odmówił przyjęcia mandatu. Bo przecież jest posłem. Posłem PiS. Nie odpuścimy. Policja zrobiła swoje. Mejza odpowie za ten barbarzyński rajd”.

Rzecznik MSWiA Karolina Gałecka potwierdziła, że policja do rutynowej kontroli zatrzymała posła Łukasza Mejzę. - W związku z tym, że poseł nie przyjął mandatu, policja będzie wnioskowała do marszałka Sejmu, za pośrednictwem prokuratora generalnego, o uchylenie immunitetu. Prawo obowiązuje nas wszystkich - dodała.

Informację o mandacie dla posła Mejzy pierwsze podało radio RMF FM.

Komentarze

@ Stary zgred
2025-10-14 14:11:40
ostatnio był taki reportaż o pewnej gminie w dolnośląskim gdzie za dawkę narkotyków głosowano na pewne osoby. Jestem bardzo ciekaw co kierowało ludzmi głosujacymi na tego pana i jego kolegów od spiewu. Bo nikt normalny to nie był, a osiagniecia oby nieszczęsników dla swoich ziem sa 0. Bo ograbianie społeczeństwa sie nie liczy. W pełni popieram twój wpis
@ dobra seria
2025-10-14 13:56:40
to nie joni pili, tylko te dziewuchy z PO były nawalone jak taczka gnojem!
Ja PIS-oir
2025-10-14 13:22:33
Zuch chłopak, moja krew!
Przyzwyczajony
2025-10-14 13:21:04
na autobanach , też tak posuwam! Muszę się opanować, bo nawet na ekspresówkach suszą! Nie pochwalam, tego się nie czuje jak dobre auto, ale sam nie jestem bez winy.
dobra seria
2025-10-14 13:08:23
Mejza to ten co ostatnio razem z Mateckim kompletnie pijani obrażali ludzi w sejmowej restauracji.
sid
2025-10-14 13:00:40
Pisiorstwo uważa, że są bezkarni.
Stary zgred
2025-10-14 12:35:55
Wyborcom PiSu gratuluję ich wyborów.

