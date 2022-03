Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. „Ludzie ponad zyski”

Szczecińscy aktywiści Młodzieżowego Strajku Klimatycznego zorganizowali w piątek 25 marca przemarsz ulicami miasta. Podobnie jak młodzi na całym świecie zaprotestowali przeciwko lekceważeniu kryzysu klimatycznego przez władze. Piątkowa mobilizacja odbywa się pod hasłem „Ludzie ponad zyski”.

- Skutki tego kryzysu widzimy już dzisiaj - informowali organizatorzy wydarzenia. - Widzimy jak pogoń za zyskiem niszczy naszą planetę. Nie możemy bezczynnie siedzieć na lekcjach, kiedy nasza planeta jest w zagrożeniu, które tylko razem, w solidarności możemy pokonać. Nie możemy ignorować, jak kapitalizm nas dzieli, rozpętuje konflikty. Jesteśmy świadkami kolejnej brutalnej wojny przyczyniającej się do śmierci ludzi, cywili, kobiet, dzieci, zwierząt, ekosystemów; wojny wywołanej przez bogacza, dla którego zasoby i zyski są ważniejsze od ludzkiego życia. Jako MSK nie możemy się poddać i jak co roku krzyczymy na polityków i polityczki, by uświadomić im, z jak wielkim problemem mamy do czynienia. Bierność wspiera przemoc i pozwala na okrucieństwa. Nie ma neutralności w obliczu wojny i kryzysu klimatycznego.

